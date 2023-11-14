Ажурні перила та сходи наче з мережива: де у Дніпрі можна побачити сходи часів Катеринослава (ФОТО)

У середині 1840-х років у тодішньому Катеринославі вже почали будувати дво- та триповерхові будинки. Для переходу з першого на другий поверх робили сходи із заліза, а ті, хто хотів заощадити на будівництві, робили їх з дерева. Ті, хто зводив дорогі прибуткові будинки в центрі міста – встановлювали в них сходи з каменю, а переходи між поверхами облицьовували плиткою. Досі в місті можна побачити і походити сходами, яким понад 100 років.
Ось такі дерев’яні сходи збереглися на вулиці Філософській.
Коли будинки в Дніпрі переставали бути прибутковими та ставали комунальними, а пізніше – багатоквартирними, то часто кам’яні сходи в них фарбували звичайною фарбою. Через роки фарба змилася і на сходах знову проступила «старовина».
В інших будинках драбини не зафарбовували.
У дорогих прибуткових будинках між поверхами клали плитку. У багатьох будинках вона збереглася досі. Як, наприклад, у старовинному будинку на вулиці Гончара.
Також старовинну плитку часів Катеринослава між сходовими проходами можна побачити у будинку Мізко, що на вулиці Шевченка.
Здебільшого будинки прикрашалися залізними сходами. Такі сходи встановлювалися у старих будинках на вулиці Староказацькій, Шевченко, Паторжинського, Січових Стрільців.
Між сходами робилися «мереживні» решітки.
Перила були окремим видом мистецтва.
У кожному будинку вони різні.
Є схожі, але однакових не знайти.
Кожен виробник ставив на своїй роботі тавро.
Незважаючи на «легкість» сходів з металу вони міцні і стоять у будинках другу сотню років.
Але з поваги до їхнього віку частину сходів у таких будинках все ж таки зміцнили додатковим листом заліза, чим трохи зіпсували їхню красу.
фото: О. Присягіна, група «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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