Ажурні перила та сходи наче з мережива: де у Дніпрі можна побачити сходи часів Катеринослава (ФОТО)

Зануритися у старі часи у Дніпрі можна просто побувавши у під'їзді одного з колишніх прибуткових будинків – їх досить багато збереглося в центрі міста. У таких будинках ще збереглися старовинні залізні сходи – на вигляд дуже тендітні, але «пропрацювавші» вже більше 100 років. Також можна побачити старовинну плитку, зроблену в Катеринославі чи сусідніх містах та ажурні перила. Кожні такі сходи – унікальні у своєму дизайні.

У середині 1840-х років у тодішньому Катеринославі вже почали будувати дво- та триповерхові будинки. Для переходу з першого на другий поверх робили сходи із заліза, а ті, хто хотів заощадити на будівництві, робили їх з дерева. Ті, хто зводив дорогі прибуткові будинки в центрі міста – встановлювали в них сходи з каменю, а переходи між поверхами облицьовували плиткою. Досі в місті можна побачити і походити сходами, яким понад 100 років.

Ось такі дерев’яні сходи збереглися на вулиці Філософській.

Коли будинки в Дніпрі переставали бути прибутковими та ставали комунальними, а пізніше – багатоквартирними, то часто кам’яні сходи в них фарбували звичайною фарбою. Через роки фарба змилася і на сходах знову проступила «старовина».

В інших будинках драбини не зафарбовували.

У дорогих прибуткових будинках між поверхами клали плитку. У багатьох будинках вона збереглася досі. Як, наприклад, у старовинному будинку на вулиці Гончара.

Також старовинну плитку часів Катеринослава між сходовими проходами можна побачити у будинку Мізко, що на вулиці Шевченка.

Здебільшого будинки прикрашалися залізними сходами. Такі сходи встановлювалися у старих будинках на вулиці Староказацькій, Шевченко, Паторжинського, Січових Стрільців.

Між сходами робилися «мереживні» решітки.

Перила були окремим видом мистецтва.

У кожному будинку вони різні.

Є схожі, але однакових не знайти.

Кожен виробник ставив на своїй роботі тавро.

Незважаючи на «легкість» сходів з металу вони міцні і стоять у будинках другу сотню років.

Але з поваги до їхнього віку частину сходів у таких будинках все ж таки зміцнили додатковим листом заліза, чим трохи зіпсували їхню красу.

фото: О. Присягіна, група «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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