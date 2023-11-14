Яким спеціалістам у Дніпрі готові платити по 50 і більше тис грн на місяць: гарячі вакансії

На робочому ринку Дніпра потрібні фахівці різних сфер: від водіїв і механіків до продавців і директорів. Поєднує їх те, що платити їм готові в середньому 50 тис грн на місяць, а іноді й більше.

Журналісти dnepr.infо зібрали ТОП-10 вакансій, де зарплата стартує від 40 тис грн.

Комерційний директор із досвідом роботи від 5 років у Дніпрі може заробляти від 110 до 130 тис грн на місяць. Також важливо мати досвід роботи у агросфері. Серед його обов’язків – аналіз проведених угод, удосконалення торгової стратегії, організація закупівельної та логістичної діяльності та нарощування обсягів збуту продукції, збільшення прибутку компанії.

Категорійний менеджер у Дніпрі може заробляти від 80 до 90 тис грн на місяць. Від претендента потрібен досвід роботи з категоріями Non-food, досвід спілкування з постачальниками та аналітичні здібності. Потрібно буде наповнювати та коригувати асортимент, проводити переговори, контролювати постачання та залишки. Також потрібно вміти формувати асортимент для онлайн-полиці, аналізувати ринок конкурентів, моніторити їх продажі та тенденції ринку.

Стоматолог може заробити від 70 до 90 тис грн, але при цьому їздити на роботу йому доведеться у Синельникове. Для отримання вакансії претенденту потрібно мати досвід роботи від року, знати сучасні методики та технології лікування зубів, вміти працювати з різними віковими категоріями пацієнтів, бути відповідальним. На посаді потрібно буде займатися процедурами ортодонтії, імплантації, ортопедії, консультувати пацієнтів.

Головний інженер на підприємстві агросектору може заробляти у Дніпрі 75 тис грн на місяць. Необхідно визначати перспективи розвитку підприємства, організовувати роботу і виконання планів, керувати розробкою планів реконструкції та модернізації підприємства. Здобувач має знати стандарти та регламенти НАССР, BRC, охорони праці, техніки безпеки, вміти керувати персоналом.

Рихтувальник авто у Дніпрі може заробляти від 60 до 80 тис грн на місяць. Все, що від нього потрібно – це досвід роботи від року та якісне виконання завдань у відведений термін. Також на посаді хочуть бачити дисципліновану та відповідальну людину. Натомість пропонують працювати у світлому та теплому приміщенні на обладнанні фірми.

Водій бензовозу у Дніпрі може заробити від 42 до 80 тис грн на місяць. При цьому він повинен мати досвід роботи від 3-х років, дозвіл на перевезення небезпечних вантажів, посвідчення професійної компетентності водія, чіп-карту, закордонний паспорт. Працювати потрібно буде вахтовим методом, а вантажі перевозити Україною.

Менеджер проектів з ремонту квартир у Дніпрі може заробити від 45 до 75 грн на місяць. У претендента має бути досвід роботи у сфері управління проектами, комунікаційні та організаторські навички, а ще він повинен знати основні принципи ремонту та будівництва, вміти вирішувати проблеми та контролювати якість робіт, керувати бюджетом проекту та координувати роботу команди фахівців.

Оператор верстатів із програмним керівництвом може заробляти 50 тис грн на місяць. Від потенційного працівника чекають досвіду роботи на фрезерно-розточувальних верстатах, уміння «читати» креслення та користуватися міряльним інструментом.

Якщо є своє вантажне авто, то можна заробляти 50 тис. грн на місяць, працюючи перевізником вантажів. Від претендента, крім авто та вміння його водити по суті нічого іншого не потрібно. Працювати потрібно буде з 10 ранку до 19 вечора.

від 40 до 55 тис грн на місяць може заробляти офіціант-сомел`є у ресторані Дніпра. Співробітнику обіцяють відвідування винних тренінгів, дегустації напоїв та їжі, безкоштовне харчування та зручний графік. Від нього потрібно: не бути занудою, обіймати людей, мати бажання вчитися та працювати.

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