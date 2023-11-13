Де і як у Дніпрі можна отримати безкоштовні ліки 2023: від яких хвороб та в якій кількості

У Дніпрі 70 аптек працюють за програмою реімбурсації медичних препаратів «Доступні ліки». У таких аптеках можна отримати ліки або безоплатно, або з невеликою доплатою.

Журналісти dnepr.info вирішили нагадати, як дізнатися, чи є в аптеці в наявності препарати за цією програмою і що потрібно, щоб їх отримати, а також хто може розраховувати на безкоштовні ліки.

Як працює програма

Аптека підписує договір з Національною службою здоров’я, в рамках якого отримує компенсацію за надані безкоштовно або з невеликою доплатою від покупця лікарські засоби. Гроші виділяються із державного бюджету. Препарати хворий може отримати не у кожній аптеці, а лише у тій, яка має контракт. «Впізнати» її можна за наліпкою на дверях. Також для отримання медпрепарату необхідний електронний або паперовий (діє на час воєнного стану) рецепт від лікаря.

Що вказано у рецепті

У рецепті немає назви препарату, прописаного хворому. Там є лише назва діючої речовини. Вже в аптеці провізор може запропонувати відвідувачеві низку препаратів з однією і тією ж діючою речовиною.

Ліки можуть відрізнятись вартістю. Якщо хворий хоче отримати препарат вищої цінової категорії чи імпортного виробника – він має доплатити різницю зі своєї кишені. З переліком та ціною препаратів програми реімбурсації можна ознайомитись тут.

При яких недугах можна отримати безкоштовні ліки

У програму реімбурсації лікарських препаратів входять ліки, необхідні тим, хто має захворювання серцево-судинної системи, цереброваскулярні недуги, цукровий і не цукровий діабет, хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів, розлади психіки та поведінки, страждає на хворобу Паркінсона чи епілепсію. Також такі ліки надаються для паліативних хворих, яким необхідно знеболювальне і тим, хто пережив трансплантацію.

Де знайти аптеку

Знайти аптеку, де працює програма «Доступні ліки», можна за допомогою інформаційного дашборду НСЗУ. Для цього потрібно зайти на сайт служби здоров’я, вибрати розділ «Е-дані», а потім – «Аналітичні панелі (Дашборди)» і в них є «пункт» «Електронна карта місць відпустки лікарських препаратів з е-рецепту». Там потрібно ввести область, місто чи громаду та вибрати найближчу аптеку.

Дізнатись адресу аптеки можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.

Або ж через чат-бот «Спитай Гриця» Тут просто потрібно натиснути «Start» та в меню вибрати «Знайти аптеку»

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