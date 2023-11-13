Где и как в Днепре можно получить бесплатные лекарства 2023: от каких болезней и в каком количестве

Журналисты dnepr.info узнали, как узнать есть ли в аптеке в наличии препараты по этой программе и что нужно, чтобы их получить, а также кто может рассчитывать на бесплатные лекарства.
Аптека подписывает договор с Национальной службой здоровья в рамках которого получает компенсацию за предоставленные бесплатно или с небольшой доплатой от покупателя лекарственные средства. Деньги выделяются из государственного бюджета. Препараты больной может получить не в каждой аптеке, а только в той, у которой есть контракт. «Опознать» ее можно по наклейке на дверях. Также для получения медпрепарата необходим электронный или бумажный (действует на время военного положения) рецепт от врача.
Лекарства предоставляют только тем, кто болеет определенными недугами.
В самом рецепте нет названия препарата, прописанного больному. Там есть только название действующего вещества. Уже в аптеке провизор может предложить посетителю ряд препаратов с одним и тем же действующим веществом.
Лекарства могут отличаться стоимостью. Если больной хочет получить препарат более высокой ценовой категории или импортного производителя – он должен доплатить разницу из своего кармана. С перечнем и ценой препаратов программы реимбурсации можно ознакомится тут.
В программу реимбурсации лекарственных препаратов входят лекарства, которые необходимы тем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы, цереброваскулярные недуги, сахарный и не сахарный диабет, хронические заболевания нижних дыхательных путей, расстройства психики и поведения, болезнь Паркинсона, эпилепсию. Также такие лекарства предоставляются при паллиативным больным, которым необходимо обезболивающее и тем, кто пережил трансплантацию.
Найти аптеку, где работает программа «Доступные лекарства» можно с помощью информационного дашборда НСЗУ. Для этого нужно зайти на сайт службы здоровья, выбрать раздел «Е-данные», а после – «Аналитические панели (Дашборды)» и в них есть «пункт» «Электронная карта мест отпуска лекарственных препаратов по е-рецепту». Там нужно ввести область, город или громаду и выбрать ближайшую аптеку.
Узнать адрес аптеки можно по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77.
Либо же через чат –бот «Спитай Гриця».
Тут просто нужно нажать «Start» и в меню выбрать «Найти аптеку»
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