На Успенській площі у Дніпрі знесли та розбирають залишки старовинного будинку (ФОТО)

Ще один старовинний будинок у Дніпрі остаточно зник з карти міста. Знаходився він на Успенській площі. Багато жителів Дніпра пам'ятають його як дитячі ясла-садок. Зносити будівлю почали ще на початку місяця, а сьогодні те, що від неї залишилося – пару стін фасаду та купу цегли – обнесли парканом за яким і продовжуються роботи.

Журналісти dnepr.info побували на Успенській площі та побачили, що залишилося від колишнього дошкільного закладу.

Сама Успенська площа – одна з найдавніших у Дніпрі. Церква – перша будівля на площі з’явилася тут до заснування міста, в 1783 році. Пізніше, у XVIII столітті тут планували побудувати одну з головних площ міста, але за фактом довгий час тут знаходилися тартак і прибережні склади з деревом, а перша назва території була «Площа їстівних припасів». Забудовуватись вона стала лише на початку ХХ століття.

Знесена будівля була збудована у Дніпрі у 1920 році. Вона була на два поверхи, типової на той час забудови – стилю конструктивізм. За весь час свого існування будинок встиг побувати і навчальним закладом, і дошкільною установою і офісним «центром».

Спочатку тут було швейне училище, проіснувало воно у будівлі до 1941 року.

«1940 року моя бабуся закінчила в цьому приміщення швейне училище від фабрики ім. Володарського. Навчалася на швачку 10 місяців. По закінченню працювала на фабриці до 22 червня 1941 року», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Сергій Ковтун.

Пізніше – тут були дитячий садок-ясла від швейної фабрики Володарського, тоді ще розташованої неподалік.

«Ходила в цей садок. Запам’яталися і чудовий його двір із альтанками під деревами та клумбами, денний сон на веранді, прекрасні ранки, живий куточок… У ньому була й цілодобова група, в якій я іноді перебувала, коли мама їздила у відрядження», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Лариса Аукштоль.

Садок пропрацював тут до середини 1980-х років. Після нього – у будівлі розмістилося технічне училище та проіснувало у стінах старовинного будинку аж до свого розформування у 2007 році. Після цього старий особняк почали здавати під офіси, на перших поверхах розташовувалися заклад громадського харчування. Вже з літа орендарів почали виселяти та готувати будинок під знесення. Наразі двір будівлі обнесли дерев’яним парканом та огородили сигнальною стрічкою.

За парканом йдуть роботи з розбирання будівлі. Що там буде в майбутньому – поки що невідомо.

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