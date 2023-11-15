Рождественский пост 2023: когда начнется и что нельзя есть

Сегодня в Украине начался Рождественский пост. Длится он 40 дней и состоит из трех этапов. В этом году пост начался на 13 дней раньше «принятого», ведь с начала сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. Таким образом изменилась дата Рождества – его будут отмечать 25 декабря, а значит, изменилась и дата начала поста.

Журналисты dnepr.info разбирались, что можно есть в пост, а что под запретом.

Суть Рождественского или, как его еще называют, Филипповского поста – подготовка к Рождеству Христова. В это время верующие ограничивают себя не только в пище, но и развлечениях. Закончится пост 24 декабря. Свое название пост получил в честь Филиппа, проповедующего Слово Божие и считавшегося целителем.

Этот пост считается одним из самых строгих. Считается, что правила питания способствуют духовному совершенству и покаянию.

Пост делится на три этапа. Каждый из которых имеет свои ограничения в пище.

Какие продукты под запретом во время поста

Во время поста нельзя есть яйца, молочные продукты – от творога до сливочного масла, варить пищу нужно на воде, а не на мясном бульоне. Также нельзя употреблять мяса, в том числе и колбасу.

Какие продукты можно есть в пост

Разрешается есть фрукты, овощи, крупы, грибы, рыбу, бобовые, мед, орехи, ягоды и сухофрукты. можно готовить овощные, грибные и рыбные супы, делать постные блины с начинками, печь пироги из овощей, делать вареники. Можно варить компоты, делать постные пирожки, запекать овощи и фрукты.

Первый этап

Длится с 15 ноября по 6 декабря. По понедельникам разрешается добавить в рацион горячие блюда, приготовленные без масла. В среду и пятницу нужно быть на сухоядении, а в остальные дни разрешено есть рыбу и пить вино.

Второй этап

Второй этап начинается с 7 декабря и длится до 18 декабря. В это время по понедельникам разрешается потреблять растительную пищу, но без масла, а вот во вторник и четверг – можно добавить немного масла в каши или другие блюда. В среду и пятницу нужно быть на сухоядении, а на выходных церковь разрешает не только употребление рыбы с вином, но и масла.

Третий этап

Последний этап поста начинается с 19 декабря и длится до 24 декабря. В это время три дня – понедельник, среду и пятницу нужно соблюдать сухоядение, во вторник и четверг разрешено есть горячие блюда без масла, а на выходных – с маслом. В последний день поста разрешается только воду, сырые фрукты и овощи, орехи и мед. А с появлением на небе первой звезды к столу подают 12 постных блюд, главное из которых – кутя. Также обязательными на столе считается борщ, грибы, рыба, вареники с капустой, картошка и узвар.

Что нельзя делать в пост

Главная цель Рождественского поста, как и любого другого – это духовное очищение. Поэтому в это время нужно избегать ссор, конфликтов, обид, посещения праздничных мероприятий. На «Филипповку» не проводят обрядов венчания, но допускается крещение детей и отпевание умерших.

Что можно делать в пост

В Рождественский пост необходимо чаще бывать в церкви и молиться, желательно простить давние обиды, отдать долги и подавать милостыню по мере возможностей. Также можно поминать усопших, заниматься рукоделием.

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