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Військові з Дніпра мають право на оздоровчі виплати: як їх отримати та яка сума

Сьогодні 17:21
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Військовослужбовці Дніпра та всієї України мають право на оздоровчі виплати. Отримати їх можна раз на рік. Слово «оздоровчі» не означає, що виплачуються кошти лише тим, хто отримав поранення на фронті. Їх може отримати будь-який військовий.

Новости Днепра про Військові з Дніпра мають право на оздоровчі виплати: як їх отримати та яка сума

Що для цього потрібно – розбиралися журналісти dnepr.info.

Як отримати виплату

Щоб отримати виплату на оздоровлення військовому, потрібно написати рапорт на ім’я командира з проханням надати йому відпустку, а також заяву на отримання оздоровчих виплат.

Отримати допомогу від держави можуть ті, хто не перебуває на строковій службі та мають право на щорічну основну відпустку.

Рапорт на отримання коштів потрібно складати у двох примірниках. Один віддається командиру, інший військовий залишає собі. Головне, щоб документ, який залишився на руках у захисника, був також підписаний його командиром.

Виплати можуть бути перераховані військовому, коли він або повністю використав свою відпустку, або її другу частину. Вони виплачуються виходячи з наказу командира, він також вказує суму допомоги військового.

Що впливає на розмір допомоги

На розмір «оздоровчих виплат» впливає посадовий оклад, якщо є надбавки за вислугу років, оклад за званням, а також щомісячні види додаткових виплат, які військовий отримує відповідно до своєї посади.

Тобто виплата може змінюватись від 20 до 25 тис грн залежно від посади військового.

 

 

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Новости Днепра про Військові з Дніпра мають право на оздоровчі виплати: як їх отримати та яка сумаУкраїнська Новости Днепра про Військові з Дніпра мають право на оздоровчі виплати: як їх отримати та яка сумаРусский

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