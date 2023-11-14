Як передати покази газового лічильника у Дніпрі, якщо немає світла та інтернету 2023: інструкція

Більшість споживачів газу в Дніпрі звикли передавати показники приладу обліку за допомогою інтернету: в особистому кабінеті на сайті постачальника або через чат-бот. Але через можливі відключення електрики з використанням цих засобів передачі можуть виникнути проблеми.

Журналісти dnepr.info дізналися, як передати покази лічильника, якщо немає світла та інтернету.

Як передати покази

Передати покази газового лічильника, за умови, що немає світла та інтернету, але під рукою є звичайний телефон можна за допомогою смс-повідомлення.

Як розповіли в прес-службі НАК Нафтогаз України для того, щоб передати показання лічильника, потрібно написати смс-повідомлення у форматі ХХХХ_YY», де перша частина повідомлення, позначена як «ХХХ» – це 9 цифр особистого рахунку абонента. А другий ряд цифр «YY» – це показники лічильника. Нагадаємо, передавати потрібно лише ті цифри, які помітні на чорному полі». Знак «_» означає пропуск у повідомленні – відступ між цифрами. Сам знак ставити не потрібно. Пробіл має бути лише один.

Коли передавати показання лічильника

Покази приладу обліку газу потрібно передавати з 1 по 5 число кожного місяця. Зробити це можна за допомогою чат-бота, в особистому кабінеті, на сайті компанії, зателефонувати до контакт-центру і таким чином передати покази або зробити це можна через оператора ГРМ, який може прийти за адресою проживання споживача.

Якщо вказали помилкові дані

Якщо споживач випадково передав неправильні показання лічильника, їх можна змінити. Якщо постачальник газу входить до групи Нафтогаз України, то зробити це можна за телефоном 066/098/093300 2888 (щоб зв’язатися з оператором потрібно натиснути цифру 8). Також можна «виправитися» за допомогою чат-бота або написати про те, що трапилося на пошту [email protected]. У повідомленні потрібно вказати дані споживача, номер лічильника та правильні показники.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: