Різдвяний піст 2023: коли почнеться і що не можна їсти

Сьогодні в Україні розпочався Різдвяний піст. Триває він 40 днів і складається із трьох етапів. Цього року піст розпочався на 13 днів раніше прийнятої раніше дати - 27 листопада, адже з початку вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Таким чином змінилася дата Різдва – його відзначатимуть 25 грудня, а відтак змінилася і дата початку посту.

Журналісти dnepr.info розбиралися, що можна їсти на піст, а що під забороною.

Суть Різдвяного або, як його ще називають, Пилипівського посту – підготовка до Різдва Христового. У цей час віруючі обмежують себе у їжі, а й розвагах. Закінчиться піст 24 грудня. Свою назву він отримав на честь Пилипа, який проповідував Слово Боже і вважався цілителем.

Цей піст вважається одним з найсуворіших. Вважається, що обмеження харчування сприяють духовній досконалості та покаянню.

Піст ділиться на три етапи. Кожен із яких має свої обмеження в їжі.

Які продукти під забороною під час посту

Під час посту не можна вживати яйця, молочні продукти – від сиру до вершкового масла, варити їжу потрібно на воді, а не м’ясному бульйоні. Також не можна вживати м’яса, зокрема й ковбасу.

Які продукти можна їсти під час посту

Дозволяється їсти фрукти, овочі, крупи, гриби, рибу, бобові, мед, горіхи, ягоди та сухофрукти. Можна готувати овочеві, грибні та рибні супи, робити пісні млинці з начинками, пекти пироги з овочів, робити вареники. Можна варити компоти, робити пісні пиріжки, запікати овочі та фрукти.

Перший етап

Триває з 15 листопада до 6 грудня. По понеділках дозволяється додати до раціону гарячі страви, приготовані без олії. У середу та п’ятницю потрібно споживати суху їжу, а в інші дні дозволено їсти рибу та пити вино.

Другий етап

Другий етап починається з 7 грудня та триває до 18 грудня. У цей час по понеділках дозволяється споживати рослинну їжу, але без олії, а ось у вівторок та четвер – можна додати трохи олії в каші чи інші страви. У середу та п’ятницю потрібно споживатилише суху їжу, а на вихідних церква дозволяє не тільки вживати рибу з вином, але й додавати масло до став.

Третій етап

Останній етап посту починається з 19 грудня та триває до 24 грудня. У цей час три дні – понеділок, середу та п’ятницю потрібно споживати тільки суху їжу, у вівторок та четвер дозволено їсти гарячі страви без масла, а у вихідні – з маслом. В останній день посту дозволяється вживати лише воду, сирі фрукти та овочі, горіхи та мед. А з появою на небі першої зірки до столу подають 12 пісних страв, головна з яких – кутя. Також обов’язковими на столі вважається борщ, гриби, риба, вареники з капустою, картопля та узвар.

Що не можна робити в піст

Головна мета Різдвяного посту, як будь-якого іншого – це духовне очищення. Тому в цей час слід уникати сварок, конфліктів, образ, відвідин святкових заходів. На «Філіппування» не проводять обрядів вінчання, але допускається хрещення дітей та відспівування померлих.

Що можна робити у піст

У Різдвяний піст необхідно частіше бувати в церкві та молитися, бажано пробачити давні образи, віддати борги та подавати милостиню у міру можливостей. Також можна згадувати померлих, займатися рукоділлям.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: