Водитель из Кривого Рога вела стрим в ТикТок за рулем троллейбуса

В Кривом Роге водитель троллейбуса вела прямой эфир на работе.

В Кривом Роге разгорелся мини-скандал вокруг водительницы троллейбуса, которая вела стрим в ТикТок во время вождения. Об этом сообщила горожанка в сообществе «Транспорт Кривого Рога».

По словам женщины, водитель троллейбуса №15 вела прямой эфир в ТикТок во время работы. Она считает, что работница подвергала опасности своих пассажиров, ведь отвлекалась он управление транспортом. Судя по нику в соцсети, водителя зовут Людмила.

В комментариях разгорелись жаркие дискуссии по этому поводу. Большинство жителей Кривого Рога не разделяют возмущение женщины и считают, что водитель не сделала ничего плохого, ведь в аварию не попала и все остались живы и здоровы. Некоторые криворожцы считают, что проблемы в этом нет, а автор сообщения пытается «самоутвердиться».

Вот людям нечем заняться. Уважаемый автор. Вы таким образом пытаетесь самоутвердиться?

Миллионы людей так делают и что теперь сенсация это как-то на вас повлияло? – пишут горожане.

Некоторые подвергли сомнению правдивость истории, ведь ни видео, ни фото доказательств, кроме скрина с прямой эфиром нет. Впрочем, другие криворожцы подтверждают этот факт, и говорят, что видели стремы водительницы.

Часть пользователей соглашается с автором сообщения.

Читаю комментарии и в шоке. Если действительно водитель во время движения транспорта везет пассажиров и сдерживает или снимает ток-токи – это шок. Сегодня она видосеки снимает, а завтра другие такие же зеваки будут снимать, как она раздавила кого-то на дороге. Не понимаю, как можно такое оправдывать и при чем здесь вообще, сколько мужчин у какой-то женщины, — пишет одна из жительниц Кривого Рога.

Что говорят в КП «Городской троллейбус»

Уже появилась реакция местных властей на данный инцидент. В КП «Городской троллейбус» подтвердили слова автора сообщения.

Указанная информация, к сожалению, подтверждается полностью. Приносим извинения пассажирам за непрофессиональное отношение к выполнению своих обязанностей со стороны водителя троллейбусного депо № 1. По отношению к работнице будут приняты самые строгие меры дисциплинарного воздействия. Будем делать все возможное, чтобы работники с подобным отношением к безопасности пасжирских перевозок в дальнейшем не работали в сфере общественного транспорта города! – сказано в комментарии.

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