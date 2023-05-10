Водійка з Кривого Рогу вела стрім в ТікТок за кермом тролейбусу

У Кривому Розі водійка тролейбусу вела прямий ефір на роботі.

У Кривому Розі розгорівся міні-скандал навколо водійки тролейбусу, яка вела стрім в ТікТок під час кермування. Про це повідомила містянка в спільноті “Транспорт Кривого Рогу”.

За словами жінки, водійка тролейбусу №15 вела прямий ефір в ТікТок під час роботи. Містянка вважає, що працівниця наражала на небезпеку своїх пасажирів, адже відволікалася він керування транспортом. Судячи з ніку в соцмережі, її звати Людмила.

У коментарях розгорілися палкі дискусії щодо цього випадку. Більшість мешканців Кривого Рогу не розділяють обурення жінки та вважають, що водійка не зробила нічого поганого, адже в аварію не потрапила і всі залишилися живими та здоровими. Деякі криворіжці вважають, що проблеми в цьому немає, а авторка допису намагається “самоствердитися”.

Оце людям нема чим зайнятись. Шановна автор. Ви таким чином намагаєтесь самоствердитись?

Мільйони людей так робить і що тепер сенсація це якось на вас вплинуло? – пишуть містяни.

Деякі поставили під сумнів правдивість історії, адже ні відео, ні фото доказів, окрім скріну з прямий ефіром немає. Втім, інші криворіжці підтверджують це факт, і кажуть, що бачили стріми водійки.

Частина користувачів погоджується з авторкою допису.

Читаю коментарі, і в шоці. Якщо дійсно водій під час руху транспорту везе пасажирів і стрімить чи знімає тік-токи — це шок. Сьогодні вона відосіки знімає, а завтра інші такі самі зіваки будуть знімати, як вона розчавила когось на дорозі. Не розумію, як можна таке виправдовувати і до чого тут взагалі, скільки чоловіків у якоїсь жінки, – пише одна із мешканок Кривого Рогу.

Що кажуть в КП “Міський тролейбус”

Уже з’явилася реакція місцевої влади на даний інцидент. У КП “Міський тролейбус” підтвердили слова авторки допису.

Зазначена інформація, на жаль, підтверджується повністю. Приносимо вибачення пасажирам за непрофесійне ставлення до виконання своїх обов’язків з боку водійки тролейбусного депо № 1. По відношенню до працівниці будуть вжиті найсуворіші заходи дисциплінарного впливу. Будемо робити все можливе для того, щоб працівники з подібним ставленням до безпеки пасжирських перевезень в подальшому не працювали в сфері громадського транспорту міста! – сказано в коментарі.

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