Мешканці багатьох селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина

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Сьогодні, 10 травня, у багатьох мешканців Дніпра та навколишніх селищ немає води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання селищ:

Мирне;

Дороге;

Сурсько-Литовське;

Новоолександрівка;

Братське;

Ракшівка;

Волоське;

Кам’янка;

Ясне;

Діївка-2.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт без водопостачання залишилися мешканці:

вул. П’ятихатки;

вул. Баштанна;

вул. Дослідна.

Водопостачання також буде відновлено протягом дня.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт зупинено ПНС на Донецькому шосе, тому припинено водопостачання:

вул. Донецьке шосе, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 144, 146, 148;

вул. Холодильна, 67, 69, 75, 79.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні масово відключать світло.

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