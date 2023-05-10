Мешканці багатьох селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина

Сьогодні, 10 травня, у багатьох мешканців Дніпра та навколишніх селищ немає води.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання селищ:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт без водопостачання залишилися мешканці:
Водопостачання також буде відновлено протягом дня.
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт зупинено ПНС на Донецькому шосе, тому припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні масово відключать світло.
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