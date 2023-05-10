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  • Мешканці багатьох селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина

Мешканці багатьох селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина

Сьогодні 11:39
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Новости Днепра про Мешканці багатьох селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина

Сьогодні, 10 травня, у багатьох мешканців Дніпра та навколишніх селищ немає води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання селищ:

  • Мирне;
  • Дороге;
  • Сурсько-Литовське;
  • Новоолександрівка;
  • Братське;
  • Ракшівка;
  • Волоське;
  • Кам’янка;
  • Ясне;
  • Діївка-2.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт без водопостачання залишилися мешканці:

  • вул. П’ятихатки;
  • вул. Баштанна;
  • вул. Дослідна.

Водопостачання також буде відновлено протягом дня.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт зупинено ПНС на Донецькому шосе, тому припинено водопостачання:

  • вул. Донецьке шосе, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 144, 146, 148;
  • вул. Холодильна, 67, 69, 75, 79.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні масово відключать світло

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Новости Днепра про Мешканці багатьох селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причинаУкраїнська Новости Днепра про Мешканці багатьох селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причинаРусский

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