Вода в Днепре по некоторым показателям загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы, – Ляшко

Вся акватория Днепра ниже дамбы Каховской ГЭС загрязнена.

По определенным показателям вода в реке загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы.

Об этом в интервью BBC рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что ни одного случая холеры на затопленных территориях юга не зафиксировано. Однако риски есть, поскольку было подтоплено большое количество канализационных сооружений, скотомогильников, выгребных ям: если загрязненная вода попадет в сети водоснабжения, это может привести к вспышкам острых кишечных инфекционных заболеваний.

Вода в Днепре по некоторым показателям загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы. Поэтому запрещено купание, лов рыбы, нельзя пить эту воду, поить скот. Когда человек будет купаться в такой воде, потенциально может возникнуть заболевание. Очистные сооружения перешли на экстренные режимы дезинфекции. Ужесточен мониторинг качества воды в водопроводной сети, чтобы не пропустить вспышку, – отметил Ляшко.

И добавил, что во всей акватории ниже Каховской дамбы, а также на украинском побережье Черного моря купаться нельзя.

Ляшко также прокомментировал риск появления на затопленных территориях сибирской язвы: он оценил его как низкий.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе море позеленело и зацвело потенциально токсичными цианобактериями.

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