Потери России в войне уже более 218 тысяч военных, — Генштаб

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.23 ориентировочно составили:

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 16 июня, составили 590 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 218500 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков и 19 артсистем.

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