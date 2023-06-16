Били из тяжелой артиллерии: ситуация на Днепропетровщине на утро 16 июня - Днепр Инфо
Били из тяжелой артиллерии: ситуация на Днепропетровщине на утро 16 июня
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Сегодня 09:00

Этой ночью агрессор снова атаковал Никопольский район.

Новости Днепра про Били из тяжелой артиллерии: ситуация на Днепропетровщине на утро 16 июня

Пострадавших нет, но есть разрушения. Об этом в утреннем обращении сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

Из тяжелой артиллерии оккупанты ударили по Марганецкой громаде. Люди не пострадали. Всю ночь в районе сохранялась угроза артобстрела, однако повторные атаки не зафиксированы.

Последствия устанавливают ГСЧСники.

Остальные территории области – везде было тихо.

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