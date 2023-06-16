В Днепре трамваи №18 и №19 сократили свой маршрут

Сьогодні, 16 червня, у Дніпрі трамваї №18 та №19 курсуватимуть за скороченим маршрутом.

Сегодня, 16 июня, в Днепре трамваи №18 и №19 будут курсировать по сокращенному маршруту.

С 09:00 до 19:00 трамваи будут работать по сокращенному маршруту до улицы Передовой без заезда в ж/м Левобережный-3.

Такие изменения в движении трамваев будут действовать с 16 по 18 июня. Связано это с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке проспекта Мира и переулка Вольного.

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