В Днепре трамваи №18 и №19 сократили свой маршрут

Сегодня, 16 июня, в Днепре трамваи №18 и №19 будут курсировать по сокращенному маршруту.
С 09:00 до 19:00 трамваи будут работать по сокращенному маршруту до улицы Передовой без заезда в ж/м Левобережный-3.
Такие изменения в движении трамваев будут действовать с 16 по 18 июня. Связано это с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке проспекта Мира и переулка Вольного.
Читайте також:
Автор:
Этой ночью агрессор снова атаковал Никопольский район.
Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском…
Несколько дней назад в Ингулецком районе в патрульные поступило сообщение…
Міністр молоді та спорту України та президент Національного олімпійського комітету…
Этой ночью агрессор снова атаковал Никопольский район.
Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки там произошло более 30 боевых столкновений.
Поздравляем победительницу и ее тренера с достигнутым успехом!
Несколько дней назад в Ингулецком районе в патрульные поступило сообщение о подозреваемом мужчине, который прогуливается в запрещенной зоне по улице Савицкого.
Захватите с собой зонт!
Міністр молоді та спорту України та президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт озвучив кадрові втрати вітчизняного спорту від агресії РФ.
Во вторник, 13 июня, в Никопольскую больницу обратился 42-летний мужчина с ножевым ранением в живот.
Сегодня все аварийные и аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и водоотвода завершены.
В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу, который произошел 13 июня, погибли 13 человек.
Россияне сосредоточились на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. А украинские военные атаковали вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!