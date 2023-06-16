У Дніпрі трамваї №18 та №19 скоротили свій маршрут

З 09:00 до 19:00 трамваї працюватимуть за скороченим маршрутом до вулиці Передової без заїзду до ж/м Лівобережний-3.
Так зміни у русі трамваїв будуть діяти від 16 до 18 червня. Пов’язано це з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті проспекту Миру та провулку Вільного.
Читайте також:
Автор:
Цієї ночі агресор знову атакував Нікопольський район.
Росіяни і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському…
Кілька днів тому в Інгулецькому районі до патрульних надійшло повідомлення…
Министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета…