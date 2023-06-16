У Дніпрі трамваї №18 та №19 скоротили свій маршрут

Сьогодні, 16 червня, у Дніпрі трамваї №18 та №19 курсуватимуть за скороченим маршрутом.

З 09:00 до 19:00 трамваї працюватимуть за скороченим маршрутом до вулиці Передової без заїзду до ж/м Лівобережний-3.

Так зміни у русі трамваїв будуть діяти від 16 до 18 червня. Пов’язано це з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті проспекту Миру та провулку Вільного.

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