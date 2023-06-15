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  • У Дніпрі на Донецькому шосе водійка Nissan збила бабусю через конфлікт із знайомим

У Дніпрі на Донецькому шосе водійка Nissan збила бабусю через конфлікт із знайомим

Сьогодні 14:28
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Сьогодні, 15 червня, на Донецькому шосе в районі будинку №135 сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе водійка Nissan збила бабусю через конфлікт із знайомим

Там водійка Nissan збила літню жінку із ціпком.

Як повідомили журналісту dnepr.info у патрульній поліції, попередньо відомо, що водійка припаркувала автомобіль Nissan біля будівлі. Згодом у неї стався конфлікт зі знайомим чоловіком. Водійка сіла за кермо та почала рух за межами проїзної частини, чоловік заважав їй. У результаті автомобіль збив лютню жінку, яка проходила повз.

Постраждалу госпіталізували до лікарні.

Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині зіткнулися фура та мікроавтобус: одного із водіїв діставали рятувальники (ФОТО).

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Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе водійка Nissan збила бабусю через конфлікт із знайомимУкраїнська

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