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  • Мешканець Дніпра відрізав ніс перехожому на ринку: йому оголосили вирок

Мешканець Дніпра відрізав ніс перехожому на ринку: йому оголосили вирок

Сьогодні 13:02
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Чоловікові, який відрізав містянину носа, оголосили вирок.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра відрізав ніс перехожому на ринку: йому оголосили вирок

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

Усе сталося в травні минулого року на місцевому ринку. Тоді між двома дніпрянами виник конфлікт. Під час сварки один із чоловіків вдарив іншого, а потім невстановленим предметом відрізав своєму опоненту ніс. Після цього він втік з місця злочину. Постраждалого забрали до лікарні. 

Через деякий час нападника затримали та оголосили про підозру в нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень. Днями Жовтневий районний суд виніс йому вирок. 

Під час судового засідання чоловік свою вину не визнав, проте прокурори довели її в повному обсязі. Тепер засуджений може провести 5 років за ґратами. Рішення суду ще не набрало законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про містянина, який відрізав чоловікові ніс та втік. 

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Новости Днепра про Мешканець Дніпра відрізав ніс перехожому на ринку: йому оголосили вирокУкраїнська

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