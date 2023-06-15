Мешканець Дніпра відрізав ніс перехожому на ринку: йому оголосили вирок

Чоловікові, який відрізав містянину носа, оголосили вирок.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Усе сталося в травні минулого року на місцевому ринку. Тоді між двома дніпрянами виник конфлікт. Під час сварки один із чоловіків вдарив іншого, а потім невстановленим предметом відрізав своєму опоненту ніс. Після цього він втік з місця злочину. Постраждалого забрали до лікарні.

Через деякий час нападника затримали та оголосили про підозру в нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень. Днями Жовтневий районний суд виніс йому вирок.

Під час судового засідання чоловік свою вину не визнав, проте прокурори довели її в повному обсязі. Тепер засуджений може провести 5 років за ґратами. Рішення суду ще не набрало законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про містянина, який відрізав чоловікові ніс та втік.

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