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  • Вода у Дніпрі за деякими показниками забруднена у 28 тисяч разів більше за норму, – Ляшко

Вода у Дніпрі за деякими показниками забруднена у 28 тисяч разів більше за норму, – Ляшко

Сьогодні 11:13
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Уся акваторія Дніпра нижче за дамбу Каховської ГЕС забруднена.

Новости Днепра про Вода у Дніпрі за деякими показниками забруднена у 28 тисяч разів більше за норму, – Ляшко

За певними показниками вода у річці забруднена у 28 тисяч разів більше за норму.

Про це в інтерв’ю ВВС розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що жодного випадку холери на затоплених територіях півдня не зафіксовано. Однак ризики є, оскільки було підтоплено велику кількість каналізаційних споруд, скотомогильників, вигрібних ям: якщо забруднена вода потрапить у мережі водопостачання, це може призвести до спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань. 

Вода у Дніпрі за деякими показниками забруднена у 28 тисяч разів більше за норму. Тому заборонене купання, вилов риби, не можна пити цю воду, поїти скот. Коли людина буде купатися в такій воді, то потенційно може виникнути захворювання. Очисні споруди перейшли на екстрені режими дезінфекції. Посилено моніторинг щодо якості води у водопровідній мережі, щоб не пропустити спалах, – зазначив Ляшко.

Та додав, що у всій акваторії нижче за Каховську греблю, а також на українському узбережжі Чорного моря купатись не можна. 

Ляшко також прокоментував ризик появи на затоплених територіях сибірської виразки: він оцінив його як низький.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі море позеленіло та зацвіло потенційно токсичними ціанобактеріями.

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