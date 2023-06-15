В Одессе море позеленело и зацвело потенциально токсичными цианобактериями

Недавно мы писали, что на пляжи прибоем начало выносить габаритный мусор, в частности, диваны и холодильники. Теперь же у побережья Одессы вода в море изменила цвет на насыщенно зеленый.
Об этом сообщила сотрудница Украинского научного центра экологии моря Галина Теренько.
По ее словам, вода «зацвела комплексом потенциально токсичных цианобактерий».
На этот раз «компанию» массивным пучкам Aphanizomenon flos-aquae составили колонии Dolichospermum flos-aquae и ценобии микроцистиса Microcystis aeruginosa, при солёности морской воды 5,1 промилле и температуре 19 градусов. Кстати, Nodularia spumigenа мы не обнаружили, поскольку этот вид цианобактерий относится к морским и предпочитает высшую солёность воды, – написала она.
И опубликовала несколько фото того, как сейчас выглядит Черное море:
Напомним, ранее мы писали, что жителям Днепропетровщины запретили ходить на берег Каховского водохранилища: что известно.
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