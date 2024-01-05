Во время тревоги, сопровождавшейся взрывами, до укрытия ЖК в Днепре не пустили детей

На днях посреди дня в Днепре слышали два взрыва. Позже стало известно, что силы ПВО уничтожили две ракеты. Как оказалось, когда на город летели авиационные ракеты, горожан отказались пускать в подземный паркинг, что в ЖК Рыбинский на проспекте Гагарина.
С такой жалобой днепрянка Ксения обратилась в Громадскую раду Днепра.
ЖК Рыбинский снова не пускает людей в паркинг. На этот раз в тревогу, которая не обошлась с громким звуком, не пустили пятерых детей — подростков лет 13-14, метавшихся по дворам под звуки двух взрывов. Все было закрыто! Паркинг не впустил, подъезды и подвалы под замками, Люди нам и соседей не надо, мы сами готовы сожрать своих. Прошу помочь, пожалуйста! – говорится в сообщении Ксении.
Как сообщили в Громраде, обращение горожанки направили в администрацию Шевченковского района, чтобы чиновники поспособствовали тому, чтобы таких случаев больше не случалось.
Напомним, это уже не в первый раз, когда жильцы близлежащих домов жалуются на то, что в укрытие ЖК не пускают посторонних. В апреле 2023 года туда во время утренних обстрелов пытались попасть живущие рядом люди. Однако, несмотря на взрывы и реальную опасность, тогда охранник никому не позволил зайти в подземный паркинг.
Читайте также:
Автор:
Большое количество однокомнатных квартир продаются в Днепре на левом берегу.…
В Днепре обратили внимание на автомобили, паркующиеся посреди пешеходного перехода.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
В Марганец на Днепропетровщине вернулся военный, который больше года считался…
Большое количество однокомнатных квартир продаются в Днепре на левом берегу. Но цена их не слишком отличается от тех, которые расположены в домах на правобережье города. Причина –в популярности однокомнатных квартир среди покупателей. Часто жители Днепра предпочитают становится обладателями маленькой жилплощади,…
В Днепре обратили внимание на автомобили, паркующиеся посреди пешеходного перехода.
Тревоги – не игнорируйте!
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
В Марганец на Днепропетровщине вернулся военный, который больше года считался пропавшим без вести.
Преступление произошло утром 1 января в Марганце на улице Единства.
Нужна ваша помощь!
Захватите с собой зонт!
В нескольких десятках километров от Днепра раскинулся нетипичный лес.
Апокалиптического Санту заметили в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!