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  • Во время тревоги, сопровождавшейся взрывами, до укрытия ЖК в Днепре не пустили детей

Во время тревоги, сопровождавшейся взрывами, до укрытия ЖК в Днепре не пустили детей

Сегодня 11:19
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До укрытия в ЖК снова не пустили детей во время тревоги.

Новости Днепра про Во время тревоги, сопровождавшейся взрывами, до укрытия ЖК в Днепре не пустили детей

На днях посреди дня в Днепре слышали два взрыва. Позже стало известно, что силы ПВО уничтожили две ракеты. Как оказалось, когда на город летели авиационные ракеты, горожан отказались пускать в подземный паркинг, что в ЖК Рыбинский на проспекте Гагарина.

С такой жалобой днепрянка Ксения обратилась в Громадскую раду Днепра.

ЖК Рыбинский снова не пускает людей в паркинг. На этот раз в тревогу, которая не обошлась с громким звуком, не пустили пятерых детей — подростков лет 13-14, метавшихся по дворам под звуки двух взрывов. Все было закрыто! Паркинг не впустил, подъезды и подвалы под замками, Люди нам и соседей не надо, мы сами готовы сожрать своих. Прошу помочь, пожалуйста! – говорится в сообщении Ксении.

Как сообщили в Громраде, обращение горожанки направили в администрацию Шевченковского района, чтобы чиновники поспособствовали тому, чтобы таких случаев больше не случалось.

Напомним, это уже не в первый раз, когда жильцы близлежащих домов жалуются на то, что в укрытие ЖК не пускают посторонних. В апреле 2023 года туда во время утренних обстрелов пытались попасть живущие рядом люди. Однако, несмотря на взрывы и реальную опасность, тогда охранник никому не позволил зайти в подземный паркинг.

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Новости Днепра про Во время тревоги, сопровождавшейся взрывами, до укрытия ЖК в Днепре не пустили детейУкраїнська Новости Днепра про Во время тревоги, сопровождавшейся взрывами, до укрытия ЖК в Днепре не пустили детейРусский

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