Було дві: з’явилася уточнена інформація про вибухи у Дніпрі вдень 3 січня

У Дніпрі збили відразу дві російські ракети.

Вдень 3 січня мешканці Дніпра чули вибухи. Близько 14:20 чули два гучних бахи пролунали у Дніпровському районі та в самому місті. Пізніше у Повітряному командуванні Схід повідомили, що збили керовану авіаційну ракету х-59.

Як виявилося, росіяни атакували Дніпро двома такими ракетами. Тож збили не одну, а дві х-59, про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Через падіння уламків виникла незначна пожежа. Зайнялася суха трава на відкритій території, уточнив очільник ОВА.

Також за день було 8 атак на Нікопольщину. Агресор бив артилерією та дронами-камікадзе. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Люди не постраждали. Але є руйнування в райцентрі. Пошкоджені кілька приватних будинків та господарських споруд, 7 сонячних панелей, теплиці та авто. Зачепило лінії електропередач та газогін.

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