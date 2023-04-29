Тільки для мешканців: у Дніпрі містян не пустили до укриття одного із ж/к під час тривоги

У п’ятницю о 04:28 росіяни завдали ракетного удару по Дніпру.

Приблизно в цей же час охочих сховатися в підземному паркінгу «Комфорт Сіті Рибинський» не пустили в укриття.

Про це повідомляють місцеві мешканці.

Вони зазначили, що на вході до паркінгу висить оголошення, де вказано, що доступ відкритий лише для мешканців будинку.

Охоронець не пустив жінок із дітьми із сусіднього будинку. Це єдине укриття для мешканців багатоповерхових будинків Підстанції, до якого можна добігти, тим більше вночі. Укриття паркінгу було облаштовано з початку війни. Під час ракетних атак там було 100-200 осіб, діти. А зараз паркінг працює лише як укриття для мешканців ж/к Рибинського та працівників «МакДональдз», – повідомила дніпрянка Марина у зверненні до Громадської ради.

Нагадаємо, вчора в Дніпрі було чутно декілька вибухів. Ракети зруйнували приватний будинок, підприємство та будівельну базу. Внаслідок атаки загинули 31-річна жінка та 2-річна дитина.

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