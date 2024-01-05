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  • Під час тривоги, яка супроводжувалася вибухами, до укриття ЖК у Дніпрі не пустили дітей

Під час тривоги, яка супроводжувалася вибухами, до укриття ЖК у Дніпрі не пустили дітей

Сьогодні 11:19
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До укриття в ЖК знову не пустили дітей під час тривоги.

Новости Днепра про Під час тривоги, яка супроводжувалася вибухами, до укриття ЖК у Дніпрі не пустили дітей

Днями посеред дня у Дніпрі чули два вибухи. Пізніше стало відомо, що сили ППО знищили дві ракети. Як виявилося, коли на місто летіли авіаційні ракети, містян відмовилися пускати до підземного паркінгу, що в ЖК Рибінський на проспекті Гагаріна. 

З такою скаргою дніпрянка Ксенія звернулася до Громадської ради Дніпра. 

ЖК Рибінський знову не пускає людей до паркінгу. Цього разу в тривогу, що не обійшлася з гучним звуком, не пустили п’ятьох дітей – підлітків років 13-14, що металися по дворах під звуки двох вибухів. Все було зачинено! Паркінг не впустив, під’їзди і підвали під замками, Люди нам і сусідів не треба, ми самі готові зжерти своїх. Прошу посприяти, будь ласка! – йдеться у повідомленні Ксенії.

Як повідомили в Громадській раді, звернення містянки направили до адміністрації Шевченківського району, аби посадовці посприяли тому, щоб таких випадків більше не траплялося. 

Нагадаємо, це вже не вперше, коли мешканці прилеглих будинків скаржаться на те, що до укриття ЖК не пускають сторонніх. У квітні 2023 туди під час ранкового обстрілу намагалися потрапити люди, які живуть поруч. Однак попри вибухи й реальну небезпеку, тоді охоронець нікому не дозволив зайти у підземний паркінг. 

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Новости Днепра про Під час тривоги, яка супроводжувалася вибухами, до укриття ЖК у Дніпрі не пустили дітейУкраїнська

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