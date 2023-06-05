Во время рыбалки житель Днепра нашел в воде более трех сотен патронов

В Днепре на берегу реки кто-то оставил несколько сотен патронов.

На днях рыбак нашел чью-то «заначку» с патронами. Все произошло у Набережной Заводской, пишет «Днепр Оперативный».

Житель Днепра решил порыбачить на старых причалах, но еще не успел начать подготовку к рыбалке, когда увидел, что в воде у берега находилось огромное количество патронов. Рыбак позвал на место инцидента полицию.

В пяти коробках было по 50 патронов к пистолету Марголина, и еще 110 штук боеприпасов плавали в воде. Найденный рыболовом «клад» изъяли следователи, прибывшие на место происшествия.

Напомним, ранее на одном из кладбищ Днепра задержали мужчину, который прятал вблизи могил оружие. Кроме этого, полицейские поймали днепрянина, сбывавшего боеприпасы.