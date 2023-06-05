Під час риболовлі мешканець Дніпра знайшов у воді більше трьох сотень патронів

У Дніпрі на березі річки хтось залишив декілька сотень патронів.

Днями рибалка знайшов чиюсь “заначку” з патронами. Усе сталося поблизу Набережної Заводської, пише “Дніпро Оперативний”.

Мешканець Дніпра вирішив порибалили на старих причалах, але ще не встиг почати підготовку до риболовлі, як побачив, що у воді біля берега знаходилася величезна кількість патронів. Рибалка покликав на місце інциденту поліцію.

У п’яти коробках було по 50 патронів до пістолета Марголіна, і ще 110 штук боєприпасів плавали у воді. Знайдений рибалкою “скарб” вилучили слідчі, які прибули на місце події.

Нагадаємо, раніше на одному із цвинтарів Дніпра затримали чоловіка, який ховав поблизу могил зброю. Крім цього, поліціянти піймали дніпрянина, який збував боєприпаси.

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