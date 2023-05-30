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Продавав боєприпаси: у Дніпрі затримали чоловіка

Сьогодні 22:00
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У Дніпрі затримали 42-річного раніше судимого чоловіка, який збував боєприпаси.

Новости Днепра про Продавав боєприпаси: у Дніпрі затримали чоловіка

Про викриття торговця зброєю повідомили у ГУ Нацполіції Дніпропетровської області.

Чоловіка затримали «на гарячому», під час продажу семи гранат різного типу. За них він виручив 7000 грн. Гранати вилучили та направили на експертизу.

Також під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного вилучено ще три корпуси гранат Ф-1, чотири запали типу УЗРГМ, тротилову шашку вагою 200 г та 455 патронів різного калібру.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Новости Днепра про Продавав боєприпаси: у Дніпрі затримали чоловіка

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