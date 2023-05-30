У Дніпрі вже в травні почала цвісти річка (ФОТО)

Річка зазеленіла вже наприкінці травня.

Цвітіння річки Дніпро явище не унікальне. Щорічно в середині літа водойма перетворюється на зелене болото. Поверхня води покривається огидною плівкою. Зазвичай, це стається не раніше липня, після затяжної спеки, відсутності дощів та росту водоростей, які не дають Дніпру очищуватися.

З кожним роком сезон цвітіння настає все раніше. Ось цьогоріч цей процес почався вже наприкінці травня. Про це повідомляє дніпрянин Костянтин, який сфотографував заплав водойми поблизу Парусу та ресторану “Поплавок”. Як бачимо, вода вже помітно позеленіла.

Впершу бачу щоб вода в річці Дніпро цвіла вже в травні, – зазначає дніпрянин.

У коментарях містяни діляться своїми версіями того, що стало причиною такого раннього цвітіння. Хтось припускає, що усьому виною слабка проточність річки, інші вважають, що це сталося через викиди якоїсь хімічної речовини чи відходів. Решта ж зазначає, що ймовірно це наслідок багаторічного забруднення водойми фосфатами та неконтрольована забудова вздовж всього русла Дніпра, через що річка поступово вмирає.

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