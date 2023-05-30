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  • Друзі по нещастю: на Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували песика та їжака

Друзі по нещастю: на Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували песика та їжака

Сьогодні 12:14
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Учора, 29 травня, о 15:49 на лінію «101» зателефонували мешканці міста П’ятихатки.

Новости Днепра про Друзі по нещастю: на Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували песика та їжака

Вони повідомили, що на одній із вулиць песик впав у колодязь.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що на дні колодязя знаходиться не тільки собака, а й їжак.

Один зі співробітників ДСНС спустився до тварин та підняв їх на поверхню.

До порятунку залучили чотирьох ДСНС-ників та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки. 

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Новости Днепра про Друзі по нещастю: на Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували песика та їжакаУкраїнська

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