Друзі по нещастю: на Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували песика та їжака

Вони повідомили, що на одній із вулиць песик впав у колодязь.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що на дні колодязя знаходиться не тільки собака, а й їжак.
Один зі співробітників ДСНС спустився до тварин та підняв їх на поверхню.
До порятунку залучили чотирьох ДСНС-ників та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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