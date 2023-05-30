Друзі по нещастю: на Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували песика та їжака

Учора, 29 травня, о 15:49 на лінію «101» зателефонували мешканці міста П’ятихатки.

Вони повідомили, що на одній із вулиць песик впав у колодязь.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що на дні колодязя знаходиться не тільки собака, а й їжак.

Один зі співробітників ДСНС спустився до тварин та підняв їх на поверхню.

До порятунку залучили чотирьох ДСНС-ників та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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