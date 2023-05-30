Продавал боеприпасы: в Днепре задержали мужчину

В Днепре задержан 42-летний ранее судимый мужчина, сбывавший боеприпасы.

Мужчину задержали «на горячем», при продаже семи гранат разного типа. За их он выручил 7000 грн. Гранаты изъяли и направили на экспертизу.

Также во время обыска по месту жительства подозреваемого изъято еще три корпуса гранат Ф-1, четыре запала типа УЗРГМ, тротиловую шашку весом 200 г и 455 патронов разного калибра.

Следователи сообщили задержанному о подозрении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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