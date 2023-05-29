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  • Ховав гранати та пістолети на цвинтарі: у Дніпрі піймали чоловіка з пакетом зброї

Ховав гранати та пістолети на цвинтарі: у Дніпрі піймали чоловіка з пакетом зброї

Сьогодні 11:08
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Підозрілий чоловік, щось копав на кладовищі.
Новости Днепра про Ховав гранати та пістолети на цвинтарі: у Дніпрі піймали чоловіка з пакетом зброї

 фото умовне

Нещодавно на одному із кладовищ Дніпра містяни помітили чоловіка, який нервував та щось копав у землі. Схвильовані містяни покликали поліцію. 

Як виявилося, зробили вони це не дарма, бо при собі у нього був цілий пакет зброї, пише телеграм-канал “Дніпро Оперативний. Війна”. 

Чоловік раніше закопав на кладовищі декілька гранат та пістолет, а потім прийшов за своєю “заначкою”, щоб забрати її назад. Поліцейські які прибули на місце події чоловіка затримали. На місце викликали вибухотехніків. Наразі правоохоронці зʼясовують всі подробиці інциденту.

Новости Днепра про Ховав гранати та пістолети на цвинтарі: у Дніпрі піймали чоловіка з пакетом зброї

Нагадаємо, раніше в озері Курячему знайшли тіло жінки, а в Кам’янському чоловік втопився у річці. 

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Новости Днепра про Ховав гранати та пістолети на цвинтарі: у Дніпрі піймали чоловіка з пакетом зброїУкраїнська Новости Днепра про Ховав гранати та пістолети на цвинтарі: у Дніпрі піймали чоловіка з пакетом зброїРусский

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