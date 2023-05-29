Ховав гранати та пістолети на цвинтарі: у Дніпрі піймали чоловіка з пакетом зброї

Нещодавно на одному із кладовищ Дніпра містяни помітили чоловіка, який нервував та щось копав у землі. Схвильовані містяни покликали поліцію.
Як виявилося, зробили вони це не дарма, бо при собі у нього був цілий пакет зброї, пише телеграм-канал “Дніпро Оперативний. Війна”.
Чоловік раніше закопав на кладовищі декілька гранат та пістолет, а потім прийшов за своєю “заначкою”, щоб забрати її назад. Поліцейські які прибули на місце події чоловіка затримали. На місце викликали вибухотехніків. Наразі правоохоронці зʼясовують всі подробиці інциденту.
Нагадаємо, раніше в озері Курячему знайшли тіло жінки, а в Кам’янському чоловік втопився у річці.
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