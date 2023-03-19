В воскресенье некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Все из-за проведения аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, работы проводятся по улице Гладкова, 47. Поэтому прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что Национальная комиссия по вопросам регулирования рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предупредила украинцев о планах повысить тариф на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.
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