В воскресенье некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Напомним, ранее мы писали, что Национальная комиссия по вопросам регулирования рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предупредила украинцев о планах повысить тариф на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

Так, работы проводятся по улице Гладкова, 47. Поэтому прекращено водоснабжение:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 19 марта, некоторые жители Днепра остались без воды.

Вчера, 18 марта, в Павлограде по улице Королева загорелся дом.

Авто сгорело дотла: на Днепропетровщине пылал Lanos (ФОТО) Сегодня, 19 марта, в 07:26 на линию «101» сообщили о возгорании легкового автомобиля на улице Первомайская села Богуслав. 0 просмотров