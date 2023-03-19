Платежки могут повыситься на 60 грн: в Днепре вырастет тариф «за воду»

Национальная комиссия по вопросам регулирования рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предупредила украинцев о планах повысить тариф на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.
Соответствующее постановление регулятор пообещал рассмотреть до конца марта, говорится на сайте ведомства. Там уточнили, что платежки украинцев «за воду» могут повыситься на 60 грн (тариф вырастет более чем на 14%).
Повышение анонсировали в два этапа: сначала вода «подорожает» на 12,3% с 1 апреля 2023 года, а уже с 1 июля 2023 года — тариф составит +14,1%.
В среднем по лицензиатам НКРЭКУ за 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2-3 человек) на водоснабжение и водоотвод за месяц ориентировочно возрастут на 60 грн, – говорится в сообщении.
При этом итоговая сумма в платежке может варьироваться в зависимости от того, услугами какого водоканала пользуется та или иная семья.
В НКРЭКУ напомнили, что в структуре тарифа предусмотрены расходы на электроэнергию, закупку воды у других водоканалов, горюче-смазочные материалы, реагенты, ремонт и амортизацию, а также оплату труда.
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