У Дніпрі та області з понеділка вимикатимуть світло: подробиці

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У Дніпрі та області наступного тижня вимикатимуть світло.

Усе через планові роботи на лініях ЦЕК.

Про це йдеться у Telegram-каналі компанії.

Електропостачання у Дніпрі не буде 20-23 березня з 08:00 до 17:00 за такими адресами:

Запорізьке шосе: 2, 2а-2ж, 4, 6, 8, 10, 12, 16;

бульвар Зоряний: 1, 1а;

ЖК “Грані”.

Також світло вимикатимуть з 20 до 23 березня з 08:00 до 17:00 в області.

Криворізький район:

с. Новопілля, вул. Садова: 2б, 18а, 21а, 22а, 23а, 25а (20 березня);

с. Красівське, вул. Підстепна: 1, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 4, 6, 11, 12, 13 (20 березня); вул. ПМК-38: 2, 5 (20 березня);

м. Апостолове, вул. Визволення (22 березня);

м. Кривий Ріг, вул. Каткова: 61, 63, 65, КНДЗ № 28 (22 березня); вул. Нєдєліна: 59; насосна станція № 126 (22 березня);

с. Мар’янське, АРЕМ АТ “ДТЕК ДЕМ” (23 березня).

Вільногірськ, Дніпровське:

вул. Нова: 1, КДНЗ № 2 “Дзвіночки” ( 20 березня);

вул. Центральна: 19 (20 березня);

вул. Шкільна: 2 (21 березня);

вул. Набережна: 2-8 (22 березня);

вул. Набережна: 1а (23 березня);

вул. Спортивна: 9 (23 березня).

Жовті Води:

вул. Базарна: 1-29 (непарні), 2-40 (парні) (20 березня);

бульвар Свободи: 2, 4-8 (20 березня);

вул. Українська: 2, 3 (20 березня);

вул. Шахтарської Слави: 1, 5 (20 березня);

вул. Волонтерська: 30-60 (20 березня);

вул. Старицького: 1-16 (20 березня);

вул. Івана Богуна: 121 (20 березня);

вул. Маяковського: 65-77 (20 березня);

вул. Чайковського: 1-11, 2-14 (20 березня);

вул. Гастелло: 1-15 (20 березня);

вул. Івана Богуна: 81, 83 (21 березня);

вул. Івана Франка: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 (21 березня);

пров. Запорізький: 13 (21 березня);

вул. Кропоткіна: 7-9, 11, 13/1, 13/2, 17 (21 березня);

вул. 8 березня: 48, 50-95 (21 березня);

вул. Філатова: 1-32 (22 березня);

пров. Двірцевий: 1-41 (22 березня);

пров. Пирогова: 1-40 (22 березня);

пров. Панфілова: 2-8 (22 березня);

бульвар Свободи: 80-92 (22 березня);

пров. Московський: 2-24, 79-117 (23 березня);

пров. Мирний: 1-52 (23 березня);

вул. Івана Богуна: 68-78, 94, 105-137 (23 березня);

вул. Зої Космодем’янської: 1-38 (23 березня);

пров. Молодіжний: 1-15 (23 березня);

вул. Орджонікідзе: 50, 62 (23 березня);

пров. Гастелло: 2-57 (23 березня);

вул. Старицького: 17-58 (23 березня);

вул. Кропоткіна: 63-83 (23 березня);

вул. Маяковського: 83 (23 березня).

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі зросте тариф “за воду”.

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