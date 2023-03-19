Платіжки можуть підвищитися на 60 грн: у Дніпрі зросте тариф “за воду”

У НКРЕКП попередили, що підвищувати вартість тарифу будуть поступово в кілька етапів.

Національна комісія з питань регулювання ринку енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) попередила українців про плани підвищити тариф на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Відповідну постанову регулятор пообіцяв розглянути до кінця березня, йдеться на сайті відомства. Там уточнили, що платіжки українців “за воду” можуть підвищитися на 60 грн (тариф зросте більш ніж на 14%).

Підвищення анонсували в два етапи: спочатку вода “подорожчає” на 12,3% з 1 квітня 2023 року, а вже з 1 липня 2023 року – тариф складе +14,1%.

У середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (сім’я з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн, – йдеться в повідомленні.

При цьому підсумкова сума в платіжці може варіюватися в залежності від того, послугами якого водоканалу користується та чи інша сім’я.

У НКРЕКП нагадали, що в структурі тарифу передбачені витрати на електроенергію, закупівлю води в інших водоканалів, паливно-мастильні матеріали, реагенти, ремонт і амортизацію, а також оплату праці.

Читайте також:

Українська

Автор: