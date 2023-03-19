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  • Незваные гости: в Днепре на балконе одной из квартир поселились 528 летучих мышей

Незваные гости: в Днепре на балконе одной из квартир поселились 528 летучих мышей

Сегодня 10:49
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Животных передали волонтерам.
Новости Днепра про Незваные гости: в Днепре на балконе одной из квартир поселились 528 летучих мышей

Фото иллюстративное.

В субботу в Службу спасения обратились жители Новокодакского района.

Они сообщили, что на балконе их квартиры поселились летучие мыши.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Прибыв на место, сотрудники ГСЧС выяснили, что млекопитающие живут в обшивке балкона.

Спасатели демонтировали обшивку и обнаружили там 528 летучих мышей. Их передали волонтерам.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на балконе многоэтажки поселилось более 100 летучих мышей.

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Новости Днепра про Незваные гости: в Днепре на балконе одной из квартир поселились 528 летучих мышейУкраїнська Новости Днепра про Незваные гости: в Днепре на балконе одной из квартир поселились 528 летучих мышейРусский

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