У неділю деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Усе через проведення аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, роботи проводяться на вулиці Гладкова, 47. Тому припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Національна комісія з питань регулювання ринку енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) попередила українців про плани підвищити тариф на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.
Також дивіться, де з понеділка у Дніпрі та області вимикатимуть світло.
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