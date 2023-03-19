У неділю деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Сьогодні, 19 березня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Усе через проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, роботи проводяться на вулиці Гладкова, 47. Тому припинено водопостачання:

вул. Гладкова, 39-47;

вул. Івана Франка, 2-12.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Національна комісія з питань регулювання ринку енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) попередила українців про плани підвищити тариф на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Також дивіться, де з понеділка у Дніпрі та області вимикатимуть світло.

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