В Германии путина ожидает арест, – министр юстиции ФРГ

Об этом сообщает издание Zeit.
По словам министра, в случае приезда путина Международный уголовный суд быстро обратится в Интерпол и договорные государства и потребует выполнения ордера.
Тогда Германия будет обязана арестовать президента путина, если он въедет на немецкую территорию, и передать его в МУС, – сказал Марк Бушманн.
В отличие от национальных правоохранительных органов, МУС может также принимать меры против глав государств, добавил он.
Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента россии путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченной президента россии по правам ребенка. Позже в ОП прокомментировали выдачу ордера на арест путина.
Также мы писали: в Кремле уже ищут преемника путину после решения МУС об его аресте — ГУР.
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