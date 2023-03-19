В Германии путина ожидает арест, – министр юстиции ФРГ

Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что исполнит ордер на арест президента россии владимира путина, если он ступит на немецкую землю.

Об этом сообщает издание Zeit.

По словам министра, в случае приезда путина Международный уголовный суд быстро обратится в Интерпол и договорные государства и потребует выполнения ордера.

Тогда Германия будет обязана арестовать президента путина, если он въедет на немецкую территорию, и передать его в МУС, – сказал Марк Бушманн.

В отличие от национальных правоохранительных органов, МУС может также принимать меры против глав государств, добавил он.

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента россии путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченной президента россии по правам ребенка. Позже в ОП прокомментировали выдачу ордера на арест путина.

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