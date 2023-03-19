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В Германии путина ожидает арест, – министр юстиции ФРГ

Сегодня 11:37
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Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что исполнит ордер на арест президента россии владимира путина, если он ступит на немецкую землю.

Новости Днепра про В Германии путина ожидает арест, – министр юстиции ФРГ

Об этом сообщает издание Zeit.

По словам министра, в случае приезда путина Международный уголовный суд быстро обратится в Интерпол и договорные государства и потребует выполнения ордера.

Тогда Германия будет обязана арестовать президента путина, если он въедет на немецкую территорию, и передать его в МУС, – сказал Марк Бушманн.

В отличие от национальных правоохранительных органов, МУС может также принимать меры против глав государств, добавил он.

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента россии путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченной президента россии по правам ребенка. Позже в ОП прокомментировали выдачу ордера на арест путина.

Также мы писали: в Кремле уже ищут преемника путину после решения МУС об его аресте — ГУР.

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Новости Днепра про В Германии путина ожидает арест, – министр юстиции ФРГУкраїнська Новости Днепра про В Германии путина ожидает арест, – министр юстиции ФРГРусский

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