В Украине зафиксирован первый случай нового опасного штамма COVID-19: его симптомы

Уже несколько месяцев по Европе распространяется новый опасный штамм коронавируса – ВА.2.86, получивший название “Пирола”.

Стало известно, что он добрался и до Украины — первый случай «Пиролы» обнаружили в Ровенской области. Заболел 20-летний парень.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По информации Минздрава, симптомы этого штамма такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса, возможно раздражение глаз и сыпь.

За прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 9480 случаев COVID-19. Коронавирус унес жизни 45 украинцев, среди которых один ребенок до 4 лет, – отметили в Министерстве здравоохранения.

Какая ситуация с COVID-19 в Днепропетровской области

За период с 30 октября по 5 ноября в регионе заболели коронавирусом 1446 человек, из них 175 детей. От осложнений этой болезни умерли пять человек – это пожилые люди, которые имели сопутствующие заболевания и не были привиты.

Напомним, вакцинация остается единственным способом профилактики COVID-19. На сегодняшний день для прививок в Украине есть более 3 млн доз вакцины Janssen от Johnson&Johnson и Comirnaty от Pfizer. Также доступна вакцина против COVID-19 для детей с 5-летнего возраста (производитель Pfizer – вакцина Comirnaty для детей).

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