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  • В Україні зафіксували перший випадок нового небезпечного штаму COVID-19: його симптоми

В Україні зафіксували перший випадок нового небезпечного штаму COVID-19: його симптоми

Сьогодні 11:00
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Уже кілька місяців Європою шириться новий небезпечний штам коронавірусу – ВА.2.86, який отримав назву “Пірола”.

Новости Днепра про В Україні зафіксували перший випадок нового небезпечного штаму COVID-19: його симптоми

Стало відомо, що від дістався і України – перший випадок “Піроли” виявили на Рівненщині. Захворів 20-річний хлопець.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

За інформацією МОЗ, симптоми цього штаму такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи.

За минулий тиждень в Україні зареєстровано 9 480 випадків COVID-19. Коронавірус забрав життя 45 українців, серед яких — одна дитина до 4 років, – зазначили у Міністерстві охорони здоров’я.

Яка ситуація з COVID-19 на Дніпропетровщині

За період з 30 жовтня по 5 листопада в регіоні захворіли на коронавірус 1446 людей, з них 175 дітей. Від ускладнень цієї хвороби померли п’ятеро людей – це особи похилого віку, які мали супутні захворювання та не були щеплені.

Нагадаємо, вакцинація залишається єдиним способом профілактики COVID-19. На сьогодні для безоплатних щеплень в Україні є понад 3 млн доз вакцини Janssen від Johnson&Johnson та Comirnaty від Pfizer. Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку (виробник Pfizer – вакцина Comirnaty для дітей).

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Новости Днепра про В Україні зафіксували перший випадок нового небезпечного штаму COVID-19: його симптомиУкраїнська

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