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  • В центре Днепра водители оставляют авто на «зебре», хотя рядом полупустая парковка

В центре Днепра водители оставляют авто на «зебре», хотя рядом полупустая парковка

Сегодня 12:10
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В Днепре обратили внимание на автомобили, паркующиеся посреди пешеходного перехода.

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На днях площади Героев Майдана был замечен автомобиль, который припарковался непосредственно на «зебре». Очевидцы говорят, что парковка рядом якобы была полупустой, но, несмотря на это, водитель оставил машину на пешеходном переходе. Поэтому люди были вынуждены обходить транспорт.

Нормально ли это на полупустой парковке, может и свое рядом поставить, — отмечает горожанин в соцсети.

Заметим, что по правилам дорожного движения запрещено не только оставлять машины на «зебре», но и парковаться ближе 10 метров от пешеходного перехода.

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Напомним, в Днепре водители устроили себе частную парковку на только что отремонтированном асфальте. Кроме этого, мы рассказывали, как сэкономить на штрафах за неправильную парковку.

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