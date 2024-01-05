В центре Днепра водители оставляют авто на «зебре», хотя рядом полупустая парковка

На днях площади Героев Майдана был замечен автомобиль, который припарковался непосредственно на «зебре». Очевидцы говорят, что парковка рядом якобы была полупустой, но, несмотря на это, водитель оставил машину на пешеходном переходе. Поэтому люди были вынуждены обходить транспорт.
Нормально ли это на полупустой парковке, может и свое рядом поставить, — отмечает горожанин в соцсети.
Заметим, что по правилам дорожного движения запрещено не только оставлять машины на «зебре», но и парковаться ближе 10 метров от пешеходного перехода.
Напомним, в Днепре водители устроили себе частную парковку на только что отремонтированном асфальте. Кроме этого, мы рассказывали, как сэкономить на штрафах за неправильную парковку.
Читайте также:
Автор:
Большое количество однокомнатных квартир продаются в Днепре на левом берегу.…
До укрытия в ЖК снова не пустили детей во время…
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
В Марганец на Днепропетровщине вернулся военный, который больше года считался…
Большое количество однокомнатных квартир продаются в Днепре на левом берегу. Но цена их не слишком отличается от тех, которые расположены в домах на правобережье города. Причина –в популярности однокомнатных квартир среди покупателей. Часто жители Днепра предпочитают становится обладателями маленькой жилплощади,…
Тревоги – не игнорируйте!
До укрытия в ЖК снова не пустили детей во время тревоги.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
В Марганец на Днепропетровщине вернулся военный, который больше года считался пропавшим без вести.
Преступление произошло утром 1 января в Марганце на улице Единства.
Нужна ваша помощь!
Захватите с собой зонт!
В нескольких десятках километров от Днепра раскинулся нетипичный лес.
Апокалиптического Санту заметили в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!