У Дніпрі водії влаштували собі приватну парковку на тільки-но відремонтованому асфальті

У Дніпрі у дворі багатоповерхівки на Перемозі водії облаштували приватну стоянку.

Мешканці Дніпра скаржаться на сусідів, які облаштували для себе приватну стоянку у дворі багатоповерхівки за адресою проспект Героїв 6. Місце для паркування огородили стовпчиками, щоб більше ніхто не зміг залишити тут свою автівку.

Дніпряни стверджують, що імпровізовану стоянку облаштували відразу після того, як коштом міста тут відремонтували дорожнє покриття.

За словами місцевих, власники парковки розказують всім, що землю нібито офіційно приватизували, тому ніхто не має права їх звідти виганяти. Однак містяни сумніваються у правдивості слів своєї сусідки.

Дніпрянам радять звернутися до КП Транспортна інфраструктура міста, що з’ясувати, чи отримували дозвіл на облаштування приватної стоянки, бо якщо ні – тоді паркувальні стовпчики мають демонтувати, а автівки на цьому місці може залишати хто завгодно.

Це саме стосується і цих індивідуальних замків. І те і інше не законне якщо ви не брали в міста землю в оренду. А її точно ніхто не брав, бо міська влада не виділяє такі ділянки для фізичних осіб. Тому якщо мешканці цього і прилеглих будинків будуть діяти, а не просто скаржитись на те що хтось поводиться не дуже чемно, то це питання з легкістю вирішиться, – зазначає дніпрянин Олексій.

Чи можна облаштувати приватну стоянку?

Дійсно, у деяких випадках дають дозвіл на облаштування приватної стоянки, але зазвичай це стосується бізнесів чи малих приватних підприємців. У дворах же землі належать громаді.

У разі, якщо ви особисто бачите подібне свавілля когось з ваших сусідів чи знайомих, краще за все звернутись на гарячу лінію міськради або до КП Транспортна інфраструктура міста. Таким чином питання буде вирішено максимально швидко.

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