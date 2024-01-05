Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У центрі Дніпра водії залишають авто на “зебрі”, хоча поруч напівпорожня парковка

У центрі Дніпра водії залишають авто на “зебрі”, хоча поруч напівпорожня парковка

Сьогодні 12:10
просмотров

У Дніпрі звернули увагу на автомобілі, які паркуються посеред пішохідного переходу.

Новости Днепра про У центрі Дніпра водії залишають авто на

Днями площі Героїв Майдану помітили автомобіль, який припаркувався безпосередньо на “зебрі”. Очевидці кажуть, що парковка поруч нібито була напівпорожньою, але попри це водій залишив машину на пішохідному переході. Через це люди були вимушені обходити транспорт. 

Чи нормально це на напівпорожньому паркуванні, може і своє поруч поставити, – зазначає містянин у соцмережі.

Зауважимо, що за правилами дорожнього руху заборонено не тільки залишати машини на “зебрі”, а й паркуватися ближче ніж 10 метрів від пішохідного переходу.

Новости Днепра про У центрі Дніпра водії залишають авто на

Новости Днепра про У центрі Дніпра водії залишають авто на

Нагадаємо, у Дніпрі водії влаштували собі приватну парковку на тільки-но відремонтованому асфальті. Крім цього, ми розповідали, як заощадити на штрафах за неправильне паркування. 

Читайте також:

Новости Днепра про У центрі Дніпра водії залишають авто на Українська Новости Днепра про У центрі Дніпра водії залишають авто на Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі сьогодні виникли проблеми з опаленням та водопостачанням: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 12:52
У Дніпрі сьогодні виникли проблеми з опаленням та водопостачанням: подробиці

Комунальники вже працюють над усуненням аварій!

Як виглядають дешеві однокімнатні квартири на продаж в Індустріальному районі Дніпра (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:47
Як виглядають дешеві однокімнатні квартири на продаж в Індустріальному районі Дніпра (ФОТО)

Велика кількість однокімнатних квартир продається у Дніпрі на лівому березі.…

Під час тривоги, яка супроводжувалася вибухами, до укриття ЖК у Дніпрі не пустили дітей
Новини Дніпра
Сьогодні 11:19
Під час тривоги, яка супроводжувалася вибухами, до укриття ЖК у Дніпрі не пустили дітей

До укриття в ЖК знову не пустили дітей під час…

У Дніпрі на Амурському мосту ДТП з маршруткою: рух ускладнено, трамваї курсують по-іншому
Новини Дніпра
Сьогодні 10:41
У Дніпрі на Амурському мосту ДТП з маршруткою: рух ускладнено, трамваї курсують по-іншому

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Наверх