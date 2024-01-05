У центрі Дніпра водії залишають авто на “зебрі”, хоча поруч напівпорожня парковка

У Дніпрі звернули увагу на автомобілі, які паркуються посеред пішохідного переходу.

Днями площі Героїв Майдану помітили автомобіль, який припаркувався безпосередньо на “зебрі”. Очевидці кажуть, що парковка поруч нібито була напівпорожньою, але попри це водій залишив машину на пішохідному переході. Через це люди були вимушені обходити транспорт.

Чи нормально це на напівпорожньому паркуванні, може і своє поруч поставити, – зазначає містянин у соцмережі.

Зауважимо, що за правилами дорожнього руху заборонено не тільки залишати машини на “зебрі”, а й паркуватися ближче ніж 10 метрів від пішохідного переходу.

Нагадаємо, у Дніпрі водії влаштували собі приватну парковку на тільки-но відремонтованому асфальті. Крім цього, ми розповідали, як заощадити на штрафах за неправильне паркування.

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