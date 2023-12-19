Як водіям Дніпра можна заощадити на штрафах з паркування

У Дніпрі можна заощадити на штрафах з паркування.

Щотижня у Дніпрі виписують щонайменше тисячу штрафів за неправильне паркування. Деякі автівки доводиться евакуйовувати. Тільки за минулий тиждень таких було 100. Інспекція з питань контролю за паркуванням постійно слідкує за водіями, які порушують правила дорожнього руху та залишають свої автівки там, де це заборонено.

Усіх керманичів, хто паркується з порушеннями, штрафують. Автовласникам доведеться викласти чималу суму: евакуація – від 2110 до 2410 грн, вартість зберігання транспортного засобу – 144 грн за добу, штраф за порушення правил паркування варіюється від 340 грн до 680 грн.

Водночас є спосіб заощадити на штрафові. Перший очевидний – не порушувати. Але якщо вже так сталося, то можна заплатити лише половину, зазначають в інспекції за паркування.

Законом передбачено, що порушник може отримали 50% знижку, якщо сплатить штраф у перші 10 банківських днів з моменту порушення.

Згідно зі статтею 300-1 КУпАП надається знижка 50 % при сплаті штрафу, якщо оплату здійснено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови, – роз’яснює начальниця відділу інформаційного забезпечення інспекції з питань контролю за паркуванням ДМР Світлана Макарова.

Але все ж краще не порушуйте.

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