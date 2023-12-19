Как водителям Днепра можно сэкономить на штрафах по парковке

В Днепре можно сэкономить на штрафах по парковке.

Еженедельно в Днепре выписывают минимум тысячу штрафов за неправильную парковку. Некоторые автомобили приходится эвакуировать. Только за прошедшую неделю таких было 100. Инспекция по контролю за парковкой постоянно следит за водителями, которые нарушают правила дорожного движения и оставляют свои авто там, где это запрещено.

Всех водителей, паркующихся с нарушениями, штрафуют. Автовладельцам придется выложить немалую сумму: эвакуация – от 2110 до 2410 грн., стоимость хранения транспортного средства – 144 грн. в сутки, штраф за нарушение правил парковки варьируется от 340 грн. до 680 грн.

В то же время есть способ сэкономить на штрафе. Первый очевиден – не нарушать. Но если уж так произошло, то можно заплатить только половину, отмечают в инспекции за парковку.

Законом предусмотрено, что нарушитель может получить 50% скидку, если оплатит штраф в первые 10 банковских дней с момента нарушения.

Согласно статье 300-1 КУоАП предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления, – разъясняет начальница отдела информационного обеспечения инспекции по контролю за парковкой ДМР Светлана Макарова.

Но все же лучше не нарушайте.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: