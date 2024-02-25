В центре Днепра неизвестный мужчина избил двух парней из-за их внешности

Вчера в центре Днепра неизвестный мужчина избил двух парней из-за их внешнего вида.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

Инцидент произошел на улице Королевы Елизаветы, возле «KFC».

По предварительной информации мужчина находился под действием алкоголя.

Вместе с нападающими были и его друзья, некоторые из них также вели себя агрессивно.

Обращались ли потерпевшие в полицию и другие детали инцидента неизвестны.

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