ТОП-10 зданий, ставших новыми символами Днепра: что раньше было на их месте

Днепр быстро развивается и за несколько лет на месте одного здания может появится уже совсем другое. Некоторые здания были снесены, простояв сотню лет, другие были снесены не «прожив» и половину века. Большинство из снесенных зданий были в плачевном состоянии и разваливались по частям. Теперь на их месте стоят или в скором времени появятся новые современные строения.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 строений, на месте которых раньше были совсем другие здания.

ТЦ «Дафи» вместо детского учреждения

Район Подстанции в Днепре начал интенсивно застраиваться в 1970-х годах. До этого это была городская черта, а на месте круга находилась автостанция. Позже, когда тут появились многоэтажные дома неподалеку от круга построили детское учреждение. Что там точно было — уже мало кто помнит, единственное, что запомнилось многим — фонтан, который был в этом учреждении. В центре него находилась статуя пионера с горном. Но в 1990-х годах учреждение перестало функционировать и стояло закрытым.

Позже его начали сдавать в аренду и там была база запчастей для автомобилей. В 2005 году на ее месте был открыт ТЦ «Дафи». Возле входа в здание есть небольшая полукруглая чаша, очень напоминающая фонтан. Вполне возможно, что десятки лет назад на этом же месте находился тот самый фонтан детского учреждения.

ТЦ Мост-Сити вместо гостиницы

Еще один знаменитый торговый центр Днепра открытие которого состоялось в 2006 году. На момент открытия он считался самым большим торговым центром не только Днепра, но и всей Украины. На участке, где сегодня стоит ТЦ в 1890-х годах возвели доходный дом, который спустя несколько лет превратился в гостиницу «Лондон». Отель считался одним из самых дорогих в городе, так как там было отопление, вода в номере и телефон.

В 1920-х годах здание превратилось в коммуналку. Здание пережило Вторую мировую войну, и в 1950-х годах при реконструкции его фасад был изменен. После этого дома не видел ремонтов и понемногу начал разваливаться. В начале 2000-х дом-коммуналку снесли.

ТЦ «Европа» на месте коммуналки

В 2005 году на месте огромного рынка в центре города открылся ТЦ «Европа», сам рынок был убран, а реконструированная улица превратилась в площадь. Большинство жителей Днепра помнят, что на месте Европейской площади был базар, где можно было купить все что угодно: от готовых пирожков и селедки до одежды и обуви. За шумом и грязью рынка тогда мало кто замечал здание одной из когда-то дорогих гостиниц Екатеринослава — «Италия».

Здание отеля было возведено в 1870-х годах. Гостиница была национализирована в 1920-х годах и из нее сделали коммунальный дом. Чтобы разместить в помещении как можно больше жильцов в здании заложили несколько оконных проемов. В доме всегда были проблемы с канализацией, после освобождения Днепра в 1943 году его практически не ремонтировали. В начале 2000-х бывший отель был снесен.

Рынок вместо вокзала

Первый автовокзал появился в Днепре в 1966 году на месте, где разворачивался один из трамвайных маршрутов.Фасад здания состоял из стекла, внутри было много света, а сама постройка выглядела весьма необычно и сразу стал одним из символов города: его печатали на открытках, путеводителях. Но со временем здание перестало справляться с пассажиропотоком и было принято решение построить новый автовокзал.

В 1993 году состоялось его открытия, а старое здание снесли и на его месте построили Славянский рынок.

Дом вместо больницы

В 1910 году в городе появилась одна из самых современных на то время больниц — больница Красного креста. Комплекс больницы включал в себя несколько двухэтажных корпусов, украшенных башенками. На то время больница занимала почти весь квартал. Помимо больничных зданий тут были помещения для проживания персонала. Во времена войн она выполняла функции госпиталя, а после — снова обслуживала жителей города.

Больница работала примерно до начала 2010-х годов. Ее корпуса отчаянно нуждались в ремонте, но ими никто не занимался. В результате медики оттуда выехали и несколько лет корпуса стояли заброшенными. В 2019 году их снесли и на месте больницы построили новый ЖК.

Круглая стекляшка

В 1913 году на центральном проспекте был построен большой 4-х этажный дом. Из всех других строений его выделял огромный стеклянный шар на крыше. Здание принадлежало ювелиру Грановскому. В доме он жил сам, там же находилась его лавка. В 1941 году здание было разрушено при оккупации города. Его завалы разобрали только к 1950-м годам. долгое время на его месте ничего не было.

В начале 2000-х на месте дома появилась стеклянная «Ротонда» — пристройка к ЦУМу. Сначала там продавали технику, а потом «стекляшка» оказалась заброшенной и никому не интересной. Пустой она стоит до сегодняшнего дня. В ней несколько раз били стекла. Если присмотреться, то внутри можно увидеть груды строительного мусор.

Бутики вместо детского магазина

«Детский мир» открыли в 1939 году. Его строили три года и просуществовал он на проспекте почти 70 лет. За все это время магазин претерпел несколько реконструкций и современные жители Днепра знали его совсем не таким, каким задумывал его архитектор. В 1987 году площадь магазина была увеличена в 5,6 раз по сравнению с тем, каков он был изначально.

В магазине продавали все, что нужно для детей: от одежды до горшков.К 2000-м годам тут работало 23 детских отдела. Потом в магазине появились отделы и с одеждой и обувью для взрослых. «Детский мир» снесли в 2008 году. В 2011 году на его месте открылся ТЦ «Пассаж».

Высотка вместо кинозала

Кинотеатр «Салют» на Победе открылся в 1976 году. Он сразу стал символом города — его изображали на открытка и даже выпустили специальный почтовый конверт с фасадом кинозала. «Салют» смог пережить 1990-е годы, когда многие его «собратья» закрывались, и даже был реконструирован. Но к 2010 году кино тут уже не показывали. Несколько лет он стоял заброшенным, тут регулярно случались пожары.

В 2021 году здание кинотеатра было снесено и теперь на его месте строят новый ЖК. Предполагается, что это будет два дома, высотой в 23 и 25 этажей. Он вполне может претендовать на звание нового символа Днепра.

Кинозал-магазин-дом

Кинотеатр «Космос» был открыт в 1965 году. Возвели его для жителей новосозданного жилого района. Кинозал был немаленьким — мог вместить почти 500 человек. Но в середине 1990-х годов он закрылся, а потом «переродился» в магазин строительных материалов.

Со временем он стал чем-то вроде небольшого ТЦ, в здании которого размещались магазины, спортклуб, салоны красоты и прочее. В конце 2021 года кинотеатр снесли. Сейчас на его месте строится новый ЖК.

Магазин вместо конюшен

В 1901 году в Екатеринославе было построено здание городской управы — там долгое время находился исполком города, а сегодня в нем разместился колледж культуры и искусств. Рядом со зданием были построены конюшни. После Второй мировой войны их переоборудовали под гаражи для авто.

В середине 1990-х годов на их месте открылась автомойка.В 2004 году на улице, где находилось здание управы с конюшнями был открыт Кельнский бульвар. На месте бывших стаен сейчас построен большой магазин.

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