ТОП-10 зданий, ставших новыми символами Днепра: что раньше было на их месте

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 строений, на месте которых раньше были совсем другие здания.
Район Подстанции в Днепре начал интенсивно застраиваться в 1970-х годах. До этого это была городская черта, а на месте круга находилась автостанция. Позже, когда тут появились многоэтажные дома неподалеку от круга построили детское учреждение. Что там точно было — уже мало кто помнит, единственное, что запомнилось многим — фонтан, который был в этом учреждении. В центре него находилась статуя пионера с горном. Но в 1990-х годах учреждение перестало функционировать и стояло закрытым.
Позже его начали сдавать в аренду и там была база запчастей для автомобилей. В 2005 году на ее месте был открыт ТЦ «Дафи». Возле входа в здание есть небольшая полукруглая чаша, очень напоминающая фонтан. Вполне возможно, что десятки лет назад на этом же месте находился тот самый фонтан детского учреждения.
Еще один знаменитый торговый центр Днепра открытие которого состоялось в 2006 году. На момент открытия он считался самым большим торговым центром не только Днепра, но и всей Украины. На участке, где сегодня стоит ТЦ в 1890-х годах возвели доходный дом, который спустя несколько лет превратился в гостиницу «Лондон». Отель считался одним из самых дорогих в городе, так как там было отопление, вода в номере и телефон.
В 1920-х годах здание превратилось в коммуналку. Здание пережило Вторую мировую войну, и в 1950-х годах при реконструкции его фасад был изменен. После этого дома не видел ремонтов и понемногу начал разваливаться. В начале 2000-х дом-коммуналку снесли.
В 2005 году на месте огромного рынка в центре города открылся ТЦ «Европа», сам рынок был убран, а реконструированная улица превратилась в площадь. Большинство жителей Днепра помнят, что на месте Европейской площади был базар, где можно было купить все что угодно: от готовых пирожков и селедки до одежды и обуви. За шумом и грязью рынка тогда мало кто замечал здание одной из когда-то дорогих гостиниц Екатеринослава — «Италия».
Здание отеля было возведено в 1870-х годах. Гостиница была национализирована в 1920-х годах и из нее сделали коммунальный дом. Чтобы разместить в помещении как можно больше жильцов в здании заложили несколько оконных проемов. В доме всегда были проблемы с канализацией, после освобождения Днепра в 1943 году его практически не ремонтировали. В начале 2000-х бывший отель был снесен.
Первый автовокзал появился в Днепре в 1966 году на месте, где разворачивался один из трамвайных маршрутов.Фасад здания состоял из стекла, внутри было много света, а сама постройка выглядела весьма необычно и сразу стал одним из символов города: его печатали на открытках, путеводителях. Но со временем здание перестало справляться с пассажиропотоком и было принято решение построить новый автовокзал.
В 1993 году состоялось его открытия, а старое здание снесли и на его месте построили Славянский рынок.
В 1910 году в городе появилась одна из самых современных на то время больниц — больница Красного креста. Комплекс больницы включал в себя несколько двухэтажных корпусов, украшенных башенками. На то время больница занимала почти весь квартал. Помимо больничных зданий тут были помещения для проживания персонала. Во времена войн она выполняла функции госпиталя, а после — снова обслуживала жителей города.
Больница работала примерно до начала 2010-х годов. Ее корпуса отчаянно нуждались в ремонте, но ими никто не занимался. В результате медики оттуда выехали и несколько лет корпуса стояли заброшенными. В 2019 году их снесли и на месте больницы построили новый ЖК.
В 1913 году на центральном проспекте был построен большой 4-х этажный дом. Из всех других строений его выделял огромный стеклянный шар на крыше. Здание принадлежало ювелиру Грановскому. В доме он жил сам, там же находилась его лавка. В 1941 году здание было разрушено при оккупации города. Его завалы разобрали только к 1950-м годам. долгое время на его месте ничего не было.
В начале 2000-х на месте дома появилась стеклянная «Ротонда» — пристройка к ЦУМу. Сначала там продавали технику, а потом «стекляшка» оказалась заброшенной и никому не интересной. Пустой она стоит до сегодняшнего дня. В ней несколько раз били стекла. Если присмотреться, то внутри можно увидеть груды строительного мусор.
«Детский мир» открыли в 1939 году. Его строили три года и просуществовал он на проспекте почти 70 лет. За все это время магазин претерпел несколько реконструкций и современные жители Днепра знали его совсем не таким, каким задумывал его архитектор. В 1987 году площадь магазина была увеличена в 5,6 раз по сравнению с тем, каков он был изначально.
В магазине продавали все, что нужно для детей: от одежды до горшков.К 2000-м годам тут работало 23 детских отдела. Потом в магазине появились отделы и с одеждой и обувью для взрослых. «Детский мир» снесли в 2008 году. В 2011 году на его месте открылся ТЦ «Пассаж».
Кинотеатр «Салют» на Победе открылся в 1976 году. Он сразу стал символом города — его изображали на открытка и даже выпустили специальный почтовый конверт с фасадом кинозала. «Салют» смог пережить 1990-е годы, когда многие его «собратья» закрывались, и даже был реконструирован. Но к 2010 году кино тут уже не показывали. Несколько лет он стоял заброшенным, тут регулярно случались пожары.
В 2021 году здание кинотеатра было снесено и теперь на его месте строят новый ЖК. Предполагается, что это будет два дома, высотой в 23 и 25 этажей. Он вполне может претендовать на звание нового символа Днепра.
Кинотеатр «Космос» был открыт в 1965 году. Возвели его для жителей новосозданного жилого района. Кинозал был немаленьким — мог вместить почти 500 человек. Но в середине 1990-х годов он закрылся, а потом «переродился» в магазин строительных материалов.
Со временем он стал чем-то вроде небольшого ТЦ, в здании которого размещались магазины, спортклуб, салоны красоты и прочее. В конце 2021 года кинотеатр снесли. Сейчас на его месте строится новый ЖК.
В 1901 году в Екатеринославе было построено здание городской управы — там долгое время находился исполком города, а сегодня в нем разместился колледж культуры и искусств. Рядом со зданием были построены конюшни. После Второй мировой войны их переоборудовали под гаражи для авто.
В середине 1990-х годов на их месте открылась автомойка.В 2004 году на улице, где находилось здание управы с конюшнями был открыт Кельнский бульвар. На месте бывших стаен сейчас построен большой магазин.
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