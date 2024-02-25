У Нікополі росіяни скинули вибухівку з БпЛА на вантажівку: загинув чоловік

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Нікополі загинула людина… росіяни скинули вибухівку з БпЛА просто на машину, в якій знаходився чоловік. Загиблому 57 років, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.
Під атакою ворога було місцеве підприємство. Пошкоджені будівлі та вантажівки.
Редакція висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого.
Читайте також:
Автор:
На Авдіївському напрямку загинув 27-річний воїн з Павлограда Волошин Єгор Едуардович.
Сьогодні вночі сили ППО знищили ворожий безпілотник у Новомосковському районі.
У Дніпрі вчора ввечері трапилася серйозна ДТП.
У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пройшла панахида на роковини…