У Нікополі росіяни скинули вибухівку з БпЛА на вантажівку: загинув чоловік

У Нікополі росіяни скинули вибухівку з БпЛА на вантажівку, в якій знаходився чоловік.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікополі загинула людина… росіяни скинули вибухівку з БпЛА просто на машину, в якій знаходився чоловік. Загиблому 57 років, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Під атакою ворога було місцеве підприємство. Пошкоджені будівлі та вантажівки.

Редакція висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого.

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