Днепрянин постоянно переодевался, его узнали по типу ходьбы: новые подробности убийства Ирины Фарион

Сегодня, 26 июля, прошел брифинг министра МВД Украины о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, где рассказали подробно о ходе расследования, деталях убийства, а также показали кадры задержания подозреваемого в Днепре.
На месте преступления была найдена спортивная горза 9х18, ее отправили на экспертизу. Она не боевая, может быть, была приобретена на черном рынке. Известно, что такие патроны поступали в Украину в 2018-2019 гг.
По делу были допрошены 900 свидетелей. Также проверены 80 человек, которые были похожи на убийцу.
Ранее опубликованное фото чудака в панаме — подозреваемого в убийстве — сделала соседка Фарион.
Расследование дела велось с помощью камер видеонаблюдения, многие камеры были выключены, однако с помощью некоторых все-таки удалось установить личность подозреваемого. Интересно, что 18-летний днепрянин, находясь во Львове, за несколько дней до убийства часто переодевался, поэтому его узнавали на камерах по стилю ходьбы.
Также выяснилось, что подозреваемый прибыл во Львов 9 июля, где с помощью «Букинга» в тот же день снял квартиру. После этого снял еще две квартиры. Последнюю – в день убийства. Любопытно, что все они были с балконами. О том, где парень брал деньги, не сообщают.
Следователи установили, что молодой человек на новой почте получил посылку с заказами из разных регионов Украины: очки, панама, накладная борода, сумка через плечо (по мнению следствия, там хранилось оружие), шорты. Что касается бороды — сейчас выясняют, не причастно ли это лицо к другим преступлениям в Украине.
Она (Ирина Фарион – ред.) была самая беззащитная среди всех. Мы вам показали его поисковую табличку, я могу одну фамилию вам открыть, следующий кого он смотрел – это Макс Бужанский”, – сказал глава МВД Игорь Клименко.
Камера не зафиксировала момент убийства, произошедшего за углом дома. Однако за несколько секунд до выстрела подозреваемый, надев красные перчатки зашел за угол, где стояла Фарион и ожидала такси. По мнению следствия, вероятный убийца подошел к женщине близко – примерно на 1 метр – и выстрелил.
После совершения преступления скрылся — момент показали камеры видеонаблюдения. Уже 21 июля днепрянин взял билет на поезд и направился на нем в Днепр.
По мнению следствия, убийство произошло из переработанного пистолета. Пока оружие не найдено.
По словам главы МВД, подозреваемый оговорился, что спрятал оружие.
Интересно, что 18-летний днепрянин написал прощальное письмо.
В пресс-службе Офиса Генерального прокурора сообщили, что подозреваемому жителю Днепра вручили подозрение в совершении умышленного убийства общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Также известно, что заседание по избранию ему меры пресечения состоится сегодня в 13:00 в Галицком райсуде г. Львова.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 26 июля, жители Днепра могли наблюдать в небе интересное…
Правоохранители Днепра разыскивают 87-летнего Владимира Левченко.
21 июля в Киеве произошел несчастный случай на канатной дороге…
В больнице Днепра спасли военного, который получил тяжелые ранения на…
Сегодня, 26 июля, жители Днепра могли наблюдать в небе интересное оптическое явление.
Правоохранители Днепра разыскивают 87-летнего Владимира Левченко.
21 июля в Киеве произошел несчастный случай на канатной дороге через реку Днепр. Там оборвался трос и спускавшийся над водой 20-летний парень погиб.
В больнице Днепра спасли военного, который получил тяжелые ранения на фронте.
27 июля произойдут изменения в движении трамвая №1.
В Деевке возник пожар на сухостое.
На ряде улиц Днепра прекращено водоснабжение домов.
Мужчина с Днепропетровщины предложил взятку пограничникам.
В Днепре снова "заминировали" здание СБУ.
На ж/м Тополь в Днепре произошла странная ситуация.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!