Днепрянин постоянно переодевался, его узнали по типу ходьбы: новые подробности убийства Ирины Фарион

В брифинге министра МВД Украины рассказали детали убийства Ирины Фарион.

Сегодня, 26 июля, прошел брифинг министра МВД Украины о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, где рассказали подробно о ходе расследования, деталях убийства, а также показали кадры задержания подозреваемого в Днепре.

На месте преступления была найдена спортивная горза 9х18, ее отправили на экспертизу. Она не боевая, может быть, была приобретена на черном рынке. Известно, что такие патроны поступали в Украину в 2018-2019 гг.

По делу были допрошены 900 свидетелей. Также проверены 80 человек, которые были похожи на убийцу.

Ранее опубликованное фото чудака в панаме — подозреваемого в убийстве — сделала соседка Фарион.

Расследование дела велось с помощью камер видеонаблюдения, многие камеры были выключены, однако с помощью некоторых все-таки удалось установить личность подозреваемого. Интересно, что 18-летний днепрянин, находясь во Львове, за несколько дней до убийства часто переодевался, поэтому его узнавали на камерах по стилю ходьбы.

Также выяснилось, что подозреваемый прибыл во Львов 9 июля, где с помощью «Букинга» в тот же день снял квартиру. После этого снял еще две квартиры. Последнюю – в день убийства. Любопытно, что все они были с балконами. О том, где парень брал деньги, не сообщают.

Следователи установили, что молодой человек на новой почте получил посылку с заказами из разных регионов Украины: очки, панама, накладная борода, сумка через плечо (по мнению следствия, там хранилось оружие), шорты. Что касается бороды — сейчас выясняют, не причастно ли это лицо к другим преступлениям в Украине.

Она (Ирина Фарион – ред.) была самая беззащитная среди всех. Мы вам показали его поисковую табличку, я могу одну фамилию вам открыть, следующий кого он смотрел – это Макс Бужанский”, – сказал глава МВД Игорь Клименко.

День убийства

Камера не зафиксировала момент убийства, произошедшего за углом дома. Однако за несколько секунд до выстрела подозреваемый, надев красные перчатки зашел за угол, где стояла Фарион и ожидала такси. По мнению следствия, вероятный убийца подошел к женщине близко – примерно на 1 метр – и выстрелил.

После совершения преступления скрылся — момент показали камеры видеонаблюдения. Уже 21 июля днепрянин взял билет на поезд и направился на нем в Днепр.

По мнению следствия, убийство произошло из переработанного пистолета. Пока оружие не найдено.

По словам главы МВД, подозреваемый оговорился, что спрятал оружие.

Интересно, что 18-летний днепрянин написал прощальное письмо.

В пресс-службе Офиса Генерального прокурора сообщили, что подозреваемому жителю Днепра вручили подозрение в совершении умышленного убийства общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Также известно, что заседание по избранию ему меры пресечения состоится сегодня в 13:00 в Галицком райсуде г. Львова.

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